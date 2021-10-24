Политолог Самонкин указал на стремление Европы самостоятельно выжить без поддержки НАТО

Москва, 24 октября. Создание европейскими странами собственного военного объединения стало очередным шагом к расколу НАТО, заявил российский политолог Юрий Самонкин, комментируя новость The Daily Telegraph о том, что страны ЕС задумались над формированием общеевропейской армии.

По мнению эксперта, страны не стали жить лучше, когда передали все свои экономические и политические интересы Брюсселю. Все больше государств ЕС начинают осознавать, что их единство существует исключительно на бумаге.

«В этих условиях у Запада нет единой стратегии, чтобы объединить НАТО. Говорить о мифических угрозах? Все больше стран отказываются верить в эту прозападную парадигму. Безусловно, раскол внутри НАТО происходит, у стран нет единой стратегии», — отметил политолог в интервью «Народным Новостям».

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Юрий Самонкин подчеркнул, что теперь Европа старается выживать самостоятельно, обеспечивая свою безопасность без помощи западных партнеров, доверие к которым было утрачено.

«Ни о каком единстве НАТО говорить не приходится. Это все являлось бутафорией для сдерживания потенциала других стран, которые, по мнению Запада, представляют геополитическую конкуренцию», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, Европа боится стать «жертвой» России на фоне возможного противостояния НАТО с Китаем. К такому выводу пришли обозреватели журнала Defense News.