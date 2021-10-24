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Политолог Самонкин указал на стремление Европы самостоятельно выжить без поддержки НАТО
Политика
Политолог Самонкин указал на стремление Европы самостоятельно выжить без поддержки НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 октября. Создание европейскими странами собственного военного объединения стало очередным шагом к расколу НАТО, заявил российский политолог Юрий Самонкин, комментируя новость The Daily Telegraph о том, что страны ЕС задумались над формированием общеевропейской армии.

По мнению эксперта, страны не стали жить лучше, когда передали все свои экономические и политические интересы Брюсселю. Все больше государств ЕС начинают осознавать, что их единство существует исключительно на бумаге.

«В этих условиях у Запада нет единой стратегии, чтобы объединить НАТО. Говорить о мифических угрозах? Все больше стран отказываются верить в эту прозападную парадигму. Безусловно, раскол внутри НАТО происходит, у стран нет единой стратегии», — отметил политолог в интервью «Народным Новостям».

Политолог Самонкин указал на стремление Европы самостоятельно выжить без поддержки НАТО
vk.com / Юрий -Официальная страница- Самонкин

Юрий Самонкин подчеркнул, что теперь Европа старается выживать самостоятельно, обеспечивая свою безопасность без помощи западных партнеров, доверие к которым было утрачено.

«Ни о каком единстве НАТО говорить не приходится. Это все являлось бутафорией для сдерживания потенциала других стран, которые, по мнению Запада, представляют геополитическую конкуренцию», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, Европа боится стать «жертвой» России на фоне возможного противостояния НАТО с Китаем. К такому выводу пришли обозреватели журнала Defense News.

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нато армия европа самонкин
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