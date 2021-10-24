Скончался сын актрисы Ии Саввиной, который родился с синдромом Дауна

Москва, 24 октября. Единственный сын народной артистки СССР Ии Саввиной Сергей Шестаков ушел из жизни в 64 года. О смерти мужчины, родившегося с синдромом Дауна, сообщил режиссер Борис Львович на своей странице в Facebook.

По словам кинематографиста, Шестаков, который был его соседом, оставался ребенком до самой смерти. За жизнью сына актрисы, умершего 22 октября, следило много людей, отметил Львович.

«Врачи уговаривали Ию оставить его в детском доме, она категорически отказалась, только спросила: «Сколько он проживет?». «43 года максимум, — сказали ей врачи, — больше такие дети не живут»», — поделился непростой историей Саввиной режиссер.

Кинематографист назвал заслугой актрисы то, что ее сын с синдромом Дауна смог дожить почти до 65 лет. Как подчеркнул Львович, Саввиной многие помогали, но у нее всегда болело сердце за ребенка. Наследник артистки получился добрым, улыбчивым и очень умным мальчиком, который занимался английским, хорошо рисовал и читал стихи наизусть, описал Шестакова режиссер.

«Сегодня жизнь Сереженьки закончилась. И папа его, и мама покоятся на Новодевичьем. Теперь соединятся», — подытожил Львович.

Ия Саввина ушла из жизни в августе 2011 года, на момент смерти ей было 75 лет. Отец сына актрисы, ученый Всеволод Шестаков скончался за несколько месяцев до нее.

Известная актриса Эвелина Бледанс тоже воспитывает сына с синдромом Дауна, но он пока еще ребенок. Артистка недавно приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов», в котором пообещала открыть все свои секреты.