Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 19:48
19:41
Происшествия
Подросток окатился кипятком в бане и попал в больницу в Кировске
19:39
Происшествия
Воспитатель несколько лет домогался до мальчиков в нижегородском детском саду
19:37
Общество
Скончался сын актрисы Ии Саввиной, который родился с синдромом Дауна
19:35
Происшествия
Под Красноярском в ДТП с фурой погиб назаровский врач
19:32
Весь мир
Израиль построит почти три тысячи домов для поселенцев на Западном берегу Иордана
19:29
Общество
Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера
19:28
Спорт
Теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира Кубок Кремля
19:21
Армия
19FortyFive: ВМС США стали неспособной противостоять России «маргинальной структурой»
19:20
Экономика
Российский рынок долгосрочной аренды жилья зафиксировал рост ставок
19:15
Политика
Медведчук указал на профнепригодность Зеленского в условиях энергокризиса на Украине
Все новости

Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера

  /   Обновлено: 24 октября 2021 19:30
Общество
Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 24 октября. Представитель звезды комедии «Ширли-мырли» и педагога Валерия Гаркалина Наталья Теплова прокомментировала сообщения о якобы ухудшившемся состоянии актера. Она опровергла подобную информацию в беседе с ФАН.

СМИ писали, что артист якобы находится в критическом состоянии, а врачам приходится делать ему переливание крови из-за сепсиса. Теплова заявила, ссылаясь на дочь Гаркалина Нику, что у него не наблюдается ни сепсиса, ни ухудшения.

По словам представителя актера, его состояние не менялось со вчерашнего дня и остается стабильным. Единственное, о чем переживали близкие педагога, — это слабое сердце, которое могло не выдержать. Однако медики взяли анализы, провели исследование и подтвердили, что у находящегося в реанимации актера все в порядке с сердцем.

Теперь Гаркалину нужно только время, поскольку он получает грамотное и профессиональное лечение, уточнила Теплова. Собеседница ФАН призвала ждать и верить, что с актером все будет хорошо.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в начале октября. После госпитализации артист провел в медикаментозном сне почти две недели.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера
актер коронавирус гарркалин
Комментировать