Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера

Москва, 24 октября. Представитель звезды комедии «Ширли-мырли» и педагога Валерия Гаркалина Наталья Теплова прокомментировала сообщения о якобы ухудшившемся состоянии актера. Она опровергла подобную информацию в беседе с ФАН.

СМИ писали, что артист якобы находится в критическом состоянии, а врачам приходится делать ему переливание крови из-за сепсиса. Теплова заявила, ссылаясь на дочь Гаркалина Нику, что у него не наблюдается ни сепсиса, ни ухудшения.

По словам представителя актера, его состояние не менялось со вчерашнего дня и остается стабильным. Единственное, о чем переживали близкие педагога, — это слабое сердце, которое могло не выдержать. Однако медики взяли анализы, провели исследование и подтвердили, что у находящегося в реанимации актера все в порядке с сердцем.

Теперь Гаркалину нужно только время, поскольку он получает грамотное и профессиональное лечение, уточнила Теплова. Собеседница ФАН призвала ждать и верить, что с актером все будет хорошо.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в больницу с коронавирусом в начале октября. После госпитализации артист провел в медикаментозном сне почти две недели.