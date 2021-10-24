Теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира Кубок Кремля

Москва, 24 октября. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Аслан Карацев вырвал победу в турнире Кубок Кремля из рук двукратного чемпиона московского турнира Марина Чилича из Хорватии. Финал завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина.

Победа для Аслана Карацева стала вторым титулов в карьере. Первый он завоевал в этом же сезоне на соревнованиях в Дубае. Россиянин продолжает борьбу за попадание в итоговый турнир, который состоится в Турине. В нем также будет участвовать Даниил Медведев.

В полуфинальном поединке соперником Карацева был россиянин Карен Хачанов. Их встреча закончилась со счетом 7:6 (9:7), 6:1. Победитель Кубка Кремля на сегодняшний день находится на 22-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.