19FortyFive: ВМС США стали неспособной противостоять России «маргинальной структурой»

Вашингтон, 24 октября. Военно-морские силы США рискуют потерпеть разгромное поражение в случае возможной войны с Россией. К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Аналитики отмечают, что в течение последних восьми лет фиксируется снижение уровня военного потенциала ВМС США. Американский флот превратился в «маргинальную структуру», которая неспособна противостоять России, передает «ПолитРоссия».

«Такой низкий рейтинг отражает действия военно-морского флота, предпринятые для укрепления слабых мест и создания потенциала, который должен помочь ответить на вызовы возможных противников. На протяжении восьми лет флот неизменно оставался «маргинальной» структурой», — говорится в публикации.

По словам экспертов, увеличение финансирования не способно решить проблемы Военно-морских сил США. Однако у Вашингтона пока еще есть возможность догнать Россию в сфере модернизации своего флота.

Ранее стало известно, что Военно-морской флот России в ближайшие месяцы получит новые подводные лодки и корабли. До конца 2021 года в состав ВМФ РФ войдут три атомных подлодки, а также одна дизель-электрическая субмарина. Кроме того, российские военные получат шесть новейших боевых кораблей.