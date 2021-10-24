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Российский рынок долгосрочной аренды жилья зафиксировал рост ставок

  /   Обновлено: 24 октября 2021 19:23
Экономика
Российский рынок долгосрочной аренды жилья зафиксировал рост ставок
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 24 октября. Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 крупных городах России в течение октября подскочила на 6% относительно сентября. Снять двухкомнатную квартиру стало дороже на 8%, чем месяцем раньше, рассказали «Коммерсанту» эксперты «ЦИАН.Аналитики».

Сейчас ситуация на рынке съемного жилья нормализуется, объем экспозиции увеличивается, но дефицит доступных лотов все же сохраняется. По мнению специалистов, к росту арендных ставок привел осенний ажиотаж и быстрое вымывание выгодных предложений. Они надеются, что цены стабилизируются, однако сомневаются, что новая волна ограничений значительно повлияет на этот показатель.

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах страны в октябре составила 19,93 тыс. рублей. Чтобы снять двухкомнатную квартиру на долгий срок, необходимо заплатить 29,4 тыс. рублей в месяц.

Опрошенные участники рынка жилья считают, что цены находятся на максимальных показателях, но никто не ожидает их обвала цен.

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