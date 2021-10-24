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Топ-5 картин режиссера Александра Рогожкина, которые его прославили
Общество
Топ-5 картин режиссера Александра Рогожкина, которые его прославили
ТАСС  /  Белинский Юрий

Фильмы кинорежиссера, сценариста, художника-декоратора, искусствоведа, народного артиста РФ Александра Рогожкина любимы многими россиянами. Мы присоединяемся к соболезнованиям ряда артистов в связи с уходом из жизни всенародно любимого творца.

В этот день ФАН публикует топ-5 великолепных работ прославленного российского кинорежиссера.

Блокпост

Хоть фильмография мэтра полна комедий, которые полюбились зрителям, но в свое время Рогожкин снял пронзительный фильм «Блокпост». В картине показаны несколько дней из жизни одного из подразделений российской армии на Северном Кавказе. Именно здесь, на войне, молодые парни учатся жить, любить, воевать, смотреть страху в лицо и побеждать.

Топ-5 картин Александра Рогожкина, которые прославили режиссера
кадр из фильма «Блокпост» /

Кукушка

К теме войны Александр Рогожкин обратился и при съемках фильма «Кукушка». По сюжету, во время Великой Отечественной войны судьба свела трех абсолютно разных людей, которые и языка-то общего не могут найти. Однако есть и то, что их объединяет, — каждый из них ненавидит войну, устал от нее. Тяга к мирной жизни позволяет им понять друг друга.

Топ-5 картин Александра Рогожкина, которые прославили режиссера
кадр из фильма «Кукушка» /

Национальные особенности

«Особенности национальной охоты», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Особенности национальной рыбалки» — пусть у этих картин названия разнятся, но их объединяют наши любимые герои: генерал Михалыч, егерь Кузьмич, майор Соловейчик и многие другие. Приключения этих друзей хоть и кажутся нам невероятными, но в то же время мы чувствуем, что произойти такое могло только с русскими мужиками.

Топ-5 картин Александра Рогожкина, которые прославили режиссера
кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки» /

Убойная сила

Одним из самых известных проектов Александра Рогожкина стал сериал «Убойная сила», собравший на съемочной площадке целую плеяду талантливых артистов. Именно здесь, например, завоевал народную любовь в образе Игоря Плахи актер Константин Хабенский. Трудно представить себе в нашей стране человека старше 25 лет, который не знает, что, «если завтра будет круче, чем вчера, «Прорвемся!» — ответят опера».

Топ-5 картин Александра Рогожкина, которые прославили режиссера
Кадр из сериала «Убойная сила» /

Улицы разбитых фонарей

Сегодня трудно удивить зрителя сериалом про сотрудников органов охраны правопорядка. Нередко звучат шутки и о том, что этот жанр уже набил оскомину. Однако во второй половине 1990-х годов именно сериал «Улицы разбитых фонарей», снятый по произведениям писателя Андрея Кивинова, завоевал сердца зрителей так, что уже не одно десятилетие на экраны выходят новые подобные проекты. Впрочем, решать, конечно, зрителю, удалось ли другим героям хоть близко приблизиться к всенародно любимым Ларину, Дукалису, Казанове, Соловцу, Волкову, Абдуловой и Мухомору.

Топ-5 картин Александра Рогожкина, которые прославили режиссера
Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» /

Ранее актер Алексей Нилов в беседе с ФАН прокомментировал известие о смерти Александра Рогожкина. По словам артиста, режиссер показывал окружающим, что нужно любить людей.

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Все новости / Общество / Топ-5 картин режиссера Александра Рогожкина, которые его прославили
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