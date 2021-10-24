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Политика
Медведчук указал на профнепригодность Зеленского в условиях энергокризиса на Украине
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Медведчук указал на профнепригодность Зеленского в условиях энергокризиса на Украине
Политика
Медведчук указал на профнепригодность Зеленского в условиях энергокризиса на Украине
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Киев, 24 октября. Украина столкнулась с энергетическим кризисом, поскольку страна не была готова обеспечить необходимыми ресурсами население и предприятия, заявил глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

По словам политика, сложная ситуация на Украине обусловлена не только растущими ценами на топливо в Европе, но и действиями власти во главе с президентом Владимиром Зеленским. Именно поэтому в стране наступил энергокризис.

«И мы это видим не только по тому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и по тому, что власть не профессиональна, профнепригодна… не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться», — сказано в сообщении Медведчука на сайте партии.

Как стало известно ранее, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала обманом заявления о поставках европейского газа Украине. По ее мнению, в страну поступало российское топливо.

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украина зеленский медведчук кризис
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