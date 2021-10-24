Ученые из Ахмадабада впервые создадут коллекцию статей для изучения природы темной материи

Нью-Дели, 24 октября. Группа ученых из Индии намерена заняться серьезным изучением ускоряющегося расширения Вселенной и природы темной материи. По итогам работы они создадут коллекцию статей для EPJST.

Несмотря на то, что ученые сделали колоссальные открытия в физике элементарных частиц и космологии, на сегодняшний день деятели науки понимают примерно 5% Вселенной. Оставшаяся ее материя и энергия состоят из темной материи. Она, в свою очередь, отвечает за скорость вращения галактик и формирования энергии, которая ускоряет расширение Вселенной.

Ученые отмечают, что между официальными описаниями Вселенной на сегодняшний день есть масса отличий. Они заключаются в скорости ускорения и стандартной моделью космологии. Для устранения расхождения в данных астрономы намерены провести дополнительные исследования. В конечном итоге они могут выяснить, что между различными секторами Вселенной на сегодняшний день существует темная материя и энергия, которые на сегодня еще не изучены.

Не так давно международная группа астрофизиков впервые составила подробную карту галактических ветров. Благодаря этому ученые сумели найти новую часть материи Вселенной.