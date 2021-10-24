Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 19:47
19:41
Происшествия
Подросток окатился кипятком в бане и попал в больницу в Кировске
19:39
Происшествия
Воспитатель несколько лет домогался до мальчиков в нижегородском детском саду
19:37
Общество
Скончался сын актрисы Ии Саввиной, который родился с синдромом Дауна
19:35
Происшествия
Под Красноярском в ДТП с фурой погиб назаровский врач
19:32
Весь мир
Израиль построит почти три тысячи домов для поселенцев на Западном берегу Иордана
19:29
Общество
Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера
19:28
Спорт
Теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира Кубок Кремля
19:21
Армия
19FortyFive: ВМС США стали неспособной противостоять России «маргинальной структурой»
19:20
Экономика
Российский рынок долгосрочной аренды жилья зафиксировал рост ставок
19:15
Политика
Медведчук указал на профнепригодность Зеленского в условиях энергокризиса на Украине
Все новости

Ученые из Ахмадабада впервые создадут коллекцию статей для изучения природы темной материи

  /   Обновлено: 24 октября 2021 19:15
Наука
Ученые из Ахмадабада впервые создадут коллекцию статей для изучения природы темной материи
pixabay.com

Нью-Дели, 24 октября. Группа ученых из Индии намерена заняться серьезным изучением ускоряющегося расширения Вселенной и природы темной материи. По итогам работы они создадут коллекцию статей для EPJST.

Несмотря на то, что ученые сделали колоссальные открытия в физике элементарных частиц и космологии, на сегодняшний день деятели науки понимают примерно 5% Вселенной. Оставшаяся ее материя и энергия состоят из темной материи. Она, в свою очередь, отвечает за скорость вращения галактик и формирования энергии, которая ускоряет расширение Вселенной.

Ученые отмечают, что между официальными описаниями Вселенной на сегодняшний день есть масса отличий. Они заключаются в скорости ускорения и стандартной моделью космологии. Для устранения расхождения в данных астрономы намерены провести дополнительные исследования. В конечном итоге они могут выяснить, что между различными секторами Вселенной на сегодняшний день существует темная материя и энергия, которые на сегодня еще не изучены.

Не так давно международная группа астрофизиков впервые составила подробную карту галактических ветров. Благодаря этому ученые сумели найти новую часть материи Вселенной.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Ученые из Ахмадабада впервые создадут коллекцию статей для изучения природы темной материи
ученые астрономы вселенная темная материя
Комментировать