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Эксперт Хусаинов отметил рост уровня скидок при покупке недвижимости у собственников
Экономика
Эксперт Хусаинов отметил рост уровня скидок при покупке недвижимости у собственников
pixabay.com

Москва, 24 октября. Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов рассказал, что в октябре владельцы жилья на вторичном рынке в России готовы увеличить размер дисконта.

Многие собственники желают продать свою недвижимость до конца текущего года и сейчас готовы увеличить сумму скидки на 3% от начальной стоимости объекта. Некоторые из них даже могут снизить цену на 10-12%, цитирует Хусаинова ТАСС.

Эксперт указал, что востребованность квартир на вторичном рынке начала расти у россиян после июльского изменения условий льготной ипотеки на новостройки. Он обратил внимание, что наибольший дисконт можно получить в Челябинске, а также в Екатеринбурге и Омске. Напротив, самые низкие скидки зафиксированы в Перми, Москве и Нижнем Новгороде.

Правительство РФ ранее приняло решение распространить льготное кредитование на частные дома. Ипотека на эти цели стала доступна по ставке до 7% годовых.

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