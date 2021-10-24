Совместные маневры ВМФ России и ВМС КНР в Тихом океане напугали читателей Daily Mail

Лондон, 24 октября. Великобритания обречена на поражение в случае масштабной войны против России и Китая. К такому выводу пришли читатели британского издания Daily Mail.

Ранее стало известно, что корабли ВМФ России и ВМС Китая провели совместное патрулирование в Тихом океане. Военные двух стран выполняли задачи в западной части Тихого океана с 17 по 23 октября. За это время российско-китайская группировка преодолела более 1,7 тысячи морских миль.

Британское издание Daily Mail посвятило статью совместным маневрам России и Китая в Тихом океане, которая вызвала бурную дискуссию среди читателей. Британцы выразили уверенность, что Лондон обречен на поражение в конфликте против Москвы и Пекина.

«Стоит им только нажать на кнопку и с нами можно попрощаться», — написал Malc.75.

По мнению читателей, Лондону следует наладить дружеские отношения с Москвой вместо того, чтобы демонизировать Россию.

«Она была бы фантастическим союзником, но, к сожалению, наши СМИ и политики на каждом шагу демонизируют их как бугименов. Теперь мы подтолкнули их прямо к Китаю, и вместе они догонят Запад», — считает vendeux.

Ранее стало известно, что корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая совершили совместный проход через Сангарский пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо. В операции были задействованы десять кораблей ВМФ РФ и ВМС КНР.