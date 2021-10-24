Дочери находящегося в реанимации Гаркалина не говорят о состоянии актера

Москва, 24 октября. Врачи не могут спрогнозировать, как будет развиваться ситуация с госпитализированным актером Валерием Гаркалиным. Об этом сообщила представитель звезды комедии «Ширли-мырли» Наталья Теплова.

По ее словам, медики отказываются давать прогнозы касательно состояния артиста. Подобную информацию не предоставляют даже членам семьи тяжелобольного актера.

«Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации и все. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев», — заявила Теплова в беседе с Пятым каналом.

Представитель Гаркалина пояснила, что к нему никого не пускают, так как он лежит в коронавирусном отделении. Теплова все время пытается получить какие-либо сведения о звездном пациенте, но врачи лишь советуют ждать.

О госпитализации звезды «Ширли-мырли» стало известно в начале октября. Согласно последним данным из СМИ, Гаркалина пришлось повторно ввести в медикаментозную кому. У актера возник сепсис, из-за чего ему начали делать переливание крови.