Резкое изменение климата стало причиной вымирания мамонтов с Сибири 12 тысяч лет назад

Москва, 24 октября. Причиной вымирания мамонтов в Сибири 12 тыс. лет назад стало резкое изменение климата и таяние льдов Арктики, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Исследование провела группа международных ученых из России, США, Китая, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Канады и Швеции. Выяснилось, что животные вымерли из-за недостатка пищи, спровоцированного таянием льдов Арктики. Природное явление привело к увеличению влажности, появлению рек, озер и болот и почти полному исчезновению растительности, говорится в сообщении.

«Крупные животные не смогли быстро адаптироваться к скудному рациону после резкой смены ландшафта», — пишут ученые.

Специалисты проанализировали ДНК более 1,5 тыс. животных и растений, извлеченных из образцов вечной мерзлоты и озерных отложений в Арктике. Измененная экосистема не смогла бы обеспечить пропитание стадам мамонтов, говорится в результатах научной работы, опубликованных в журнале Nature.

День защиты слонов — ближайших родственников мамонта — отмечают в мире 22 сентября. Ученые из разных стран давно пытаются возродить древнее животное, используя ДНК обоих видов.