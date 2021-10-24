Журналисты Rubaltic заявили о болезненном ударе Путина по Польше

Москва, 24 октября. Заявление президента России Владимира Путина о Польше может вызвать международный резонанс. К такому выводу пришли журналисты издания Rubaltic.

Во время выступления на Валдайском форуме российский лидер сказал о значительной роли Варшавы в развязывании Второй мировой войны. Его слова стали неприятным сюрпризом для польского руководства, уверены в Rubaltic.

Авторы публикации заявили: Владимир Путин воспользовался моментом, чтобы нанести Варшаве болезненный удар. Он сделал это в ответ на антироссийские выходки европейской страны.

Незадолго до этого в Германии заявили, что Польша может лишиться членства в Евросоюзе без права восстановления. Это связано с решением Варшавы о верховенстве национального права над европейским законодательством.

«Непонятно, какое из этих двух заявлений сильнее бьет по позициям Польши на международной арене: для польских властей двойной удар с Востока и Запада ассоциативно можно сравнить с очередным разделом Речи Посполитой между русскими и немцами», — заключили журналисты Rubaltic.

Владимир Путин на форуме также обратил внимание на перевернутые с ног на голову либеральные ценности Запада. Также он посетовал на обман НАТО, которая обещала не расширяться на Восток.