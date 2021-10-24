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Политолог Кевехази указал на внимание Запада к выступлению Путина на Валдайском форуме
Политика
Политолог Кевехази указал на внимание Запада к выступлению Путина на Валдайском форуме
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 октября. Президент России Владимир Путин профессионально поставил диагноз всему западному миру. Об этом сказал политический аналитик из Венгрии Миклош Кевехази.

РФ во время президентства Путина стала примером приверженности моральным ценностям. Запад же все чаще придерживается извращенного курса, который слепо называют либеральными свободами. Об этом свидетельствуют и высказывания российского президента на Валдайском форуме, заявил Миклош Кевехази в беседе с изданием «ПолитРоссия».

«В грядущий период переустройства мира, исход которого еще не известен, умеренный консерватизм является наиболее рациональным философским принципом», — сказал глава государства во время выступления.

Кевехази обратил внимание, что западные СМИ много писали о словах Путина, посвященных либеральным ценностям. Президент констатировал, что эта идеология себя изжила. Издания в один голос заявили, что глава РФ поставил западному миру необычный диагноз, связанный с хроническими болезнями.

Политолог Кевехази указал на внимание Запада к выступлению Путина на Валдайском форуме
kremlin.ru / Администрация президента России

Венгерский политолог также остановился на заявлении Путина об обмане западных держав. После окончания холодной войны они пообещали Москве, что границы НАТО не будут расширяться на Восток. Сейчас же Североатлантический альянс активизировался у границ РФ.

«Как иронично подчеркивают многие западные политологи — Россия слишком близко расположила свои исторические границы к новоиспеченным объектам наступательных вооружений НАТО», — добавил Миклош Кевехази.

Он заключил, что Запад сам подталкивает РФ к тому, чтобы жестко противостоять лживым ценностям. Москва будет это делать с союзными странами.

На форуме Владимир Путин сказал о готовности сотрудничать с Западом. Его слова подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Все новости / Политика / Политолог Кевехази указал на внимание Запада к выступлению Путина на Валдайском форуме
путин запад валдайский форум
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