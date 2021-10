В США сравнили логистический кризис с крахом Lehman Brothers

Лонг-Бич, 24 октября. Администрация порта Лонг-Бич, Калифорния, пересматривает правила складирования морских контейнеров в надежде ослабить кризис грузоперевозок, который обострился в США в последние недели.

Согласно сообщению дирекции порта, отныне на территории складских площадок порта хранить разгруженные контейнеры можно будет в штабелях по четыре штуки, тогда как ранее действовало правило, запрещавшее ставить в стопки более двух контейнеров.

По мнению руководства предприятия, это позволит в два раза увеличить емкость портовых хранилищ и будет способствовать скорейшей разгрузке многочисленных контейнеровозов, которые скопились на рейде. По сообщению судовладельцев, в настоящее время корабли могут ожидать разгрузки до четырех недель, что в совокупности с резким удорожанием контейнерных перевозок приводит к крупным убыткам.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на данные бюро Marine Exchange of Southern California, ведущего ведет учет движения морских судов в портах Калифорнии, по состоянию на 22 октября на рейде порта Лонг-Бич разгрузки ожидали 77 судов.

Ожидается, что новое правило будет действовать в течение следующих 90 дней, в течение которых администрация порта намерена преодолеть сложившуюся негативную ситуацию.

Вместе с тем, можно понять, что основная проблема с несвоевременной разгрузкой кораблей заключается не в неэффективной работе порта. Основной причиной задержек является большой срок хранения разгруженных контейнеров на портовых складских площадках. По информации агентства Bloomberg, среднее время хранения контейнеров в порту на сегодняшний день составляет 5,94 дня. То есть разгруженные контейнеры находятся в порту почти неделю в ожидании погрузки на железнодорожный или автомобильный транспорт, который должен доставить товары на склады дистрибьюторов либо конечным покупателям. По данным Тихоокеанской ассоциации торгового судоходства, до пандемии это время составляло менее трех дней.

Таким образом, даже если очередь из кораблей, которые ожидают разгрузки в крупнейших портах тихоокеанского побережья США, полностью исчезнет, это не означает, что товары, которые прибыли из-за океана, попадут к потребителям. Более того, при фактическом исчерпании свободного места в портовых терминалах, разгрузка дополнительных контейнеров приведет к еще большим сложностям в их обработке и дальнейшей отгрузке.

Это мнение разделяет главный исполнительный директор логистической компании Flexport Райан Петерсен, который заявил, что узким местом, угрожающим крупнейшему портовому комплексу США, являются не краны, а складские площади. Терминалы переполнены контейнерами, и из-за этого нет места для приема новых контейнеров, как с судов, так и тех, которые прибывают в порты от американских отправителей, сообщил Петерсен, посетивший в понедельник порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.

По его мнению, для того, чтобы преодолеть кризис, необходимо создать временную контейнерную площадку и на 180 дней передать в распоряжение портов контейнерные шасси, принадлежащие Национальной гвардии и армии США. Он также призвал президента Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома издать указы, отменяющие правила зонирования, чтобы разрешить стоянкам грузовиков хранить больше пустых контейнеров, указав на еще один не так часто упоминаемый аспект логистического кризиса — огромное количество пустых контейнеров. Дело в том, что США закупают во всем мире гораздо больше товаров, чем отправляют на экспорт. Поэтому, в то время, как во всем мире наблюдается дефицит морских контейнеров, на территории Штатов их скопилось огромное количество — просто потому, что отправлять в них нечего, а возить пустую тару через океан никто не хочет.

Петерсен сравнил текущий кризис цепочки поставок и возможность закрытия портов с крахом Lehman Brothers в 2008 году, который привел к международному финансовому кризису.

