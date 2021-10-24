Шарж на саудовского принца во время матча «Ньюкасла» стал причиной расследования

Британская полиция инициировала расследование после инцидента во время футбольного матча между командами клубов «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед».

В ходе игры на одном из стадионов южного Лондона фанаты начали скандировать лозунги с требованием «вернуть их клуб». Тем самым британские любители спорта выразили свою позицию по поводу недавней покупки «Ньюкасла» представителем королевского семейства Саудовской Аравии.

При этом болельщики развернули плакат, содержание которого после соответствующей жалобы привлекло внимание сотрудников правоохранительных органов.

ТАСС / Jonathan Brady / PA Wire

Скандальный шарж

На баннере, развернутом фанатами, был изображен шарж на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана, на котором присутствовала аббревиатура PIF — сокращение от Public Investment Fund (название инвестиционного фонда, ставшего главным владельцем «Ньюкасл Юнайтед»).

При этом изображенный на рисунке человек замахивался саблей на сороку — аналогичное «птичье» прозвище носят игроки купленного клуба за черно-белую расцветку их основной формы.

Police are investigating a banner displayed by Crystal Palace fans that accused the Saudi Arabian owners of Newcastle United of crimes including terrorism, murder and persecution. https://t.co/6BMBJWK1Em — Times Sport (@TimesSport) October 24, 2021

Дополняла композицию карикатура на исполнительного директора Премьер-лиги Ричарда Мастерса. Большой палец правой руки он поднял вверх в знак одобрения, а в левой держал ленту, раскрашенную в цвета радуги. Он стоял в луже крови рядом с набитым деньгами мешком.

По центру баннера был нарисован список, где перечислялись преступления, к которым, по мнению ряда западных правозащитных групп, причастны саудовские власти: терроризм, убийства, цензура, преследования и др.

Внимание к проблеме

«23 октября полиция получила сообщение об оскорбительном баннере, вывешенном болельщиками "Кристал Пэлас". Офицеры оценивают информацию и проводят расследование. Любые обвинения в расистских оскорблениях будут рассматриваться очень серьезно», — сообщили правоохранители британского города Кройдон в Twitter.

Впрочем, организаторы этой небольшой протестной акции не скрываются. Группа болельщиков «Холмсдейл Фанатик» уже взяла на себя ответственность за инцидент.

«Поглощение "Ньюкасла" Саудовской Аравией справедливо вызвало всеобщее осуждение и гнев», — написали их представители в социальных сетях.

При этом авторы публикации выразили мнение о том, что одобрение продажи клуба Премьер-лигой стало нелицеприятным шагом, сделанным на фоне продвижения женского футбола и ряда инклюзивных инициатив.

«Это показывает полное лицемерие в игре и демонстрирует бездушную повестку дня Лиги, где прибыль превыше всего», — отмечается в сообщении фанатского объединения.

В чем разногласия

Сделка о продаже футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» была одобрена в начале октября.

Он перешел во владение группы, состоящей из саудовского инвестиционного фонда, получившего 80% акций и двух местных компаний — PCP Capital Partners и RB Sports & Media, поделивших между собой оставшиеся 20% активов.

Global Look Press / XinHua / Bruce White / www.imago-images.de

При этом Премьер-лига запросила у Public Investment Fund «юридически обязывающие гарантии» того, что между финансовой организацией и Правительством Саудовской Аравии существует четкое разделение. Эта сделка стала возможна именно потому, что владельцем фонда является частное лицо — наследный принц Мухаммад бин Салман.

Противники перехода клуба во владение ближневосточного деятеля заявляли о том, что королевство пытается улучшить свой имидж за счет европейского футбола. При этом они напомнили о многочисленных нарушениях прав человека в Саудовской Аравии и скандальном убийстве журналиста Джамаля Хашогги, в причастности к смерти которого подозревают кронпринца.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что нынешняя провокация исходила именно от болельщиков «Кристал Пэлас» — противоборствующей «Ньюкасл Юнайтед» команды. Дело в том, что после покупки клуба его фанаты публично выразили свое удовлетворение сделкой, что не согласуется с претензиями со стороны конкурентов.

Newcastle fans reaction after official takeover, here from St James’ Park. Exciting times are expected for the Magpies. ⚪️⚫️ #NUFC



[???? @JoshHalliday]pic.twitter.com/uoPepjQXlP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2021

Стоит отметить, что предыдущий владелец «Ньюкасла» не вкладывался в клуб, в то время как богатая монархия Персидского залива сразу же заявила о крупных инвестициях в свой новый актив.