Египет и Албания договорились о развитии сотрудничества в области культуры

Каир, 24 октября. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули встретился с албанским коллегой Эди Рамой для обсуждения двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Политики участвовали в международной сессии, направленной на укрепление культурного партнерства между государствами. Итогом переговоров стало подписание трех соглашений.

Первый документ подразумевает разработку программы взаимодействия между министерствами культуры Египта и Албании. Второй — протокол о сотрудничестве организаций по древним книгам.

Третье соглашение о партнерстве между Высшим советом по древностям Каира и Национальным историческим музеем Тирана. Премьер-министры стали свидетелями подписания этих договоренностей.

Мустафа Мадбули приказал соответствующим органам изучить предложение албанской стороны об осуществлении прямых рейсов между столицами двух стран.

«Египет обладает опытом в нескольких областях, среди которых энергетика, транспорт, электроэнергетика, природный газ и инфраструктура. Республика готова им поделиться», — заявил премьер.

Глава кабмина надеется, что усилия обеих стран по поддержке экономических, торговых и инвестиционных отношений приведут к созданию совместного делового совета между Ассоциацией египетских бизнесменов и Федерацией торгово-промышленных палат Албании. Профильный комитет по экономическому, научному и техническому сотрудничеству проведет свое первое заседание в Тиране в ноябре 2021 года.

Эди Рама, в свою очередь, поблагодарил коллегу за теплый прием и подтвердил стремление воспользоваться каирским опытом в организации выставок, проведении культурных мероприятий и улучшении образования.

Представители Египта и Катара накануне обсудили укрепление отношений на политическом и экономическом уровнях. Особый акцент во время переговоров сделан на взаимном финансировании и инвестировании в строительные проекты.