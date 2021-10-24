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Малый бизнес в РФ могут освободить от взысканий за первое нарушение КоАП
Экономика
Малый бизнес в РФ могут освободить от взысканий за первое нарушение КоАП
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 24 октября. Минэкономразвития и АО «Корпорация «МСП» разработали пакет документов по изменению КоАП в отношении представителей малого бизнеса в РФ, сообщает издание «Ведомости».

Предложения в скором времени направят на рассмотрение в правительственную комиссию. Если специалисты одобрят поправки в КоАП, то их внесут в Госдуму. Нововведения позволят не штрафовать малый бизнес за первое административное нарушение, а выносить предупреждения.

Авторы пакета документов рекомендовали не суммировать штрафы за один тип правонарушений, а выписывать взыскание по результатам проверки. Они также выступили за отказ от дублирования штрафа для юридического и физического лиц.

Руководитель Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов ранее рассказал, что антикризисные льготные программы кредитования помогли малому и среднему бизнесу остаться на плаву во время пандемии коронавируса.

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