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Израиль построит почти три тысячи домов для поселенцев на Западном берегу Иордана
Весь мир
Израиль построит почти три тысячи домов для поселенцев на Западном берегу Иордана
ИА «Политика Сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Тель-Авив, 24 октября. Израильские власти заявили о намерениях построить почти три тысячи новых домов для еврейских поселенцев на занятых территориях Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает ABC News.

Городской комитет по планированию и строительству Иерусалима соберется 27 октября, чтобы утвердить план строительства 2800 строений в глубине Западного Берега. Такую информацию распространил представитель палестинской правозащитной группы «Мир сейчас» Хагит Офран, чья организация выступает против создания подобных населенных пунктов.

«Более половины из проектов зданий сейчас проходят окончательное согласование. В ближайшее время они могут пройти финальный этап и это означает, что строительство начнется уже в следующем году», — говорит он.

Большие планы

Обычно комитет по планированию и строительству Иерусалима собирается четыре раза в год, чтобы обсудить планы по развитию поселений, но в 2021-м подобная встреча состоялась лишь в январе. Тогда были согласованы 780 строений.

Следующее собрание было назначено на август, чтобы утвердить 2223 проекта домов поселенцев, но оно было перенесено из-за забастовки.

Власти Иерусалима заявили о намерениях обсудить 30 проектов, которые включают в себя документацию на 3144 дома. Позднее заявленное число было снижено до 2862, поскольку некоторые из зданий согласно учетным документам проводились дважды.

Скандальный проект

В середине октября строительное ведомство Иерусалима объявило о намерениях по застройке квартала «Гиват Хаматос» в восточной части города. Проект предполагает соединение поселений беженцев, которые представляют собой скопление караванов и передвижных домов.

Утвержденный план отрезает район Бейт-Сафафа от палестинских деревень. Площадь выделенных под это земель составляет около 90 гектар.

Анонсированное решение жилищного комитета усложняет усилия по урегулированию конфликта в регионе. Заявленное на 27 октября собрание уже вызвало реакцию в Вашингтоне, имеющего тесные связи с Израилем.

«Мы обеспокоены объявлением о встрече, на которой будет утверждаться продвижение поселений вглубь Западного берега, и считаем, что для Израиля и Палестинской администрации крайне важно воздерживаться от односторонних шагов, которые усугубляют напряженность и подрывают усилия по продвижению на основе переговоров двух государств. Решение это, безусловно, включает в себя поселенческую деятельность», — заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс

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