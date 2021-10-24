Эвелина Хромченко показала наряд, которым можно заменить маленькое черное платье

Москва, 24 октября. Телеведущая Эвелина Хромченко в эфире шоу «Модный приговор» на Первом канале заявила, что модные тенденции изменились. Теперь женщины могут брать на вооружение не только маленькие черные платья, но и красные с запахом.

Героиней очередного выпуска «Модного приговора» стала женщина, которая расстраивает мужа внешним видом. Мужчина уже практически отчаялся. Эксперт программы Эвелина Хромченко подобрала для гостьи наряд, который привел ее супруга в восторг. Ведущая посоветовала всем зрительницам присмотреться к платью и взять его себе на вооружение.

«Маленькое красное платье вошло в базу коктейльного нарядного гардероба столь же плотно, как маленькое черное. И у него столько же ипостасей, как у маленького черного платья. И оно точно так же может быть и откровенным, и совершенно целомудренным», — заявила Хромченко, комментируя образ героини.

prt scr Первый канал / Модный приговор

Хромченко считает, что маленькое красное платье в сезоне 2021-2022 смотрится сдержанно и эффектно, в то время как черный наряд выглядит микроскопическим.

Fashion-эксперт ранее в эфире главного телеканала страны рассказала, какое платье этой осенью могут выбирать «богатые невесты». Для наглядности модели продемонстрировали несколько нарядов на подиуме в студии «Модного приговора».