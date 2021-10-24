Больше 70% избирателей проголосовали на президентских выборах в Узбекистане

Ташкент, 24 октября. Президентские выборы в Узбекистане были признаны состоявшимися еще до полудня по местному времени. К 17:30 в процедуре приняли участие более 70% избирателей.

Необходимый порог явки равен 33%. Он был выполнен еще до 12:00. В первых рядах проголосовал и президент республики Шавкат Мирзиеев. Он прибыл на участок со всей семьей.

Среди кандидатов на пост главы государства не было самовыдвиженцев. Все зарегистрированные лица представляли политические партии. В случае победы для Мирзиеева президентский срок станет заключительным.

Голосование на выборах лидера Узбекистана стартовали в стране 24 октября в 08:00 по ташкентскому времени. Избирательные участки закрылись в 20:00 (18:00 по московскому времени).