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Данила Козловский выложил фото с живущей в Нью-Йорке маленькой дочерью
Шоу-бизнес
Данила Козловский выложил фото с живущей в Нью-Йорке маленькой дочерью
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Нью-Йорк, 24 октября. Актер и режиссер Данила Козловский поделился с поклонниками кадрами со своей маленькой дочерью Одой Валентиной. Девочка, которую родила экс-возлюбленная артиста Ольга Зуева, живет с матерью в США.

Козловский выделил время для поездки в Нью-Йорк, где провел время с малышкой. Актер опубликовал редкие фото с ребенком на своей странице в Instagram.

«Главное о Нью-Йорке в этом октябре», — подписал снимки режиссер, поставив рядом с текстом эмодзи в виде сердца.

Артист выложил несколько фото с дочерью, но ни на каком из кадров нельзя увидеть лицо малышки. На одном из снимков годовалая девочка качается на качелях, а на другом смотрит в окно, обнимая одной рукой игрушечную собаку. Козловский показал кадр, на котором он прижимает дочь к себе и счастливо улыбается с закрытыми глазами.

Подписчики актера пришли в восторг от фотографий с девочкой. Нежные снимки ребенка умилили пользователей соцсети.

«Сплошное мимими»;

«Папина радость»;

«Какая бусинка!»;

«Лучший рассказ о Нью-Йорке», — восхитились поклонники режиссера.

Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой практически сразу после рождения их дочери. Поклонники подозревали, что причиной разрыва стал роман актера с Оксаной Акиньшиной. Недавно Козловский пришел вместе с ней на свадьбу режиссера Романа Прыгунова.

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козловский знаменитости зуева
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