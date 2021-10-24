Анна Исаева рассказала о лечении отца Юлии Началовой от коронавируса

Москва, 24 октября. Официальный представитель зараженного коронавирусом отца покойной Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о его лечении. Виктор Началов находится в больнице уже четыре дня.

Поклонники творчества покойной Юлии Началовой переживают за здоровье ее 64-летнего отца. Поэт-песенник попал в больницу с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию нового типа во второй половине октября. Официальный представитель Анна Исаева в беседе с ФАН кратко прокомментировала, как дела у ее подопечного.

«Рано говорить, всего четыре дня проходит лечение. Пока лечится», — кратко ответила Исаева.

Судя по всему, состояние Виктора Началова оценивается как стабильное. Врачи делают все возможное, чтобы знаменитый пациент выздоровел как можно скорее. Информация о госпитализации композитора распространилась в Сети 21 октября.