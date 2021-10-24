США смогут привлечь к ответственности турецкий банк за нарушение санкций против Ирана

Вашингтон, 24 октября. Апелляционный суд второго округа США постановил, что национальный турецкий банк Halkbank может быть привлечен к ответственности за то, что помог Тегерану в обходе санкций США.

В иске указано, что организация в интересах Исламской Республики занималась конвертацией доходов от продажи иранской нефти в золото и валюту, подделывая при этом сопроводительную документацию для оправдания проводимых операций. Halkbank, используя финансовые сервисы и подставные компании в ряде стран, тайно перевел на счета в Тегеране около 20 млрд долларов, причем по крайней мере 1 миллиард «прошел» через финансовую систему США. Руководство банка не признало себя виновным в предъявленных обвинениях.

" Turkey's Halkbank can be prosecuted over Iran sanctions violations, US court says " https://t.co/Wp6z95ivAT — uba rez (@ubarez) October 23, 2021

Ранее основным препятствием в деле был вопрос о юридическом иммунитете организации как представителя Турции. Однако окружной судья Ричард Берман в итоге решил, что банк, став частью схемы по отмыванию денег, вышел за рамки своего предназначения — выступать в качестве хранилища финансовых средств.

По этой причине выдвинутый против него иск не нарушает положения Закона об иностранных суверенных иммунитетах, и, таким образом, Halkbank понесет наказание, если его вина будет доказана. Адвокат защиты Роберт Кэри отказался от комментариев, представители турецкого МИД пока также не дали ответа. Однако руководство денежно-кредитной организации заявило о намерении дальше отстаивать свои права и обжаловать решение судьи.

Дело против Halkbank было возбуждено в октябре 2019 года по инициативе Министерства юстиции США. Полутора годами ранее, в январе 2018, суд Нью-Йорка признал заместителя председателя Halkbank Хакана Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Это обострило отношения Вашингтона с Анкарой, которая неоднократно подвергала критике обвинения в адрес Атиллы и называла судебный процесс попыткой США оказать давление на республику. Одним из кураторов данного дела также был Ричард Берман.

"The state-owned Turkish lender stands accused of bank fraud, money laundering & conspiracy over its involvement in a plot to trade gold for Iranian oil & natural gas, helping Tehran evade U.S. sanctions."



US Appeal Court allows Halkbank to be prosecutedhttps://t.co/GpZqgG0QeZ — Sisu Within ???????????????????????????????????????? (@sisu_sanity) October 23, 2021

Несмотря на то, что Турция и Иран являются региональными соперниками, которые наряду с Саудовской Аравией борются за лидирующую роль на Ближнем Востоке, в торговой и энергетической сфере Анкара и Тегеран вынуждены «дружить». Первая в значительной мере зависит от поставок нефти из Исламской Республики, которая в свою очередь активно сотрудничает практически с любым государством, готовым импортировать ее энергоносители на фоне санкций Запада.

Несмотря на то, что в последние годы отношения Турции и США ухудшились, это незначительно повлияло на уровень связей республики с Ираном — многие военные и политические цели двух стран-соседей по-прежнему противоположны, например, взгляды на сирийский конфликт или расширение турецкого влияния в Закавказье.