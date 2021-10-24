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Кормухина перестала общаться с Пугачевой из-за сольной карьеры
Шоу-бизнес
Кормухина перестала общаться с Пугачевой из-за сольной карьеры
kino-teatr.ru

Москва, 24 октября. Певица Ольга Кормухина стала гостьей шоу «Секрет на миллион». В эфире телеканала НТВ она рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что ее сольная карьера стала поводом для прекращения тесного общения с Аллой Пугачевой.

Певицы Ольга Кормухина и Алла Пугачева в молодости хорошо общались, часто созванивались и ездили друг к другу в гости, но потом все изменилось. Примадонне не понравилось, что подруга решила построить сольную карьеру и отказалась занимать должность в Театре песни.

«Алла тогда выбрала меня и Преснякова в худсовет театра. Но я отказалась в этом участвовать и ушла в самостоятельное плавание. Пугачева, конечно, обиделась на меня. Она не ожидала этого. Но я ни разу не пожалела», — поделилась воспоминаниями в эфире телеканала Кормухина.

Исполнительница хита «Падаю в небо» с теплом вспомнила, как однажды получила от Пугачевой в подарок необычную шляпу, похожую на шлем Ильи Муромца с большим пером. Народная артистка СССР привезла презент из Соединенных Штатов, но Кормухина так и не придумала, куда надеть головной убор.

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина в день рождения поэта Александра Пушкина рассказала, в чем его преимущество перед Уильямом Шекспиром. Она отметила, что в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса сумела открыть для себя русскую классику с новой стороны.

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