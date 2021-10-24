Рустам Солнцев озвучил истинную причину конфликта Виктории Бони и Ксении Бородиной

Москва, 24 октября. Шоумен, блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев поделился информацией о конфликте модели Виктории Бони и ведущей телестройки Ксении Бородиной. Он вспомнил историю, которая и стала истинной причиной противостояния звезд.

Солнцев рассказал об одном случае, давно произошедшем на «Доме-2», на своем YouTube-канале. По его словам, Боня и Бородина начали скандалить много лет назад. Однажды ведущая реалити-шоу попыталась публично пристыдить модель прямо на лобном месте за частые отсутствия на проекте, утверждает шоумен.

«Маленькая, толстенькая, плюгавенькая Бородина начинает наезжать на Боню, которая, извините меня, путешествует, познает белый свет», — поделился блогер.

Однако Боня возмутилась замечаниями со стороны ведущей и заявила в ответ, что Бородина ходила в ночной клуб, где употребляла запрещенные вещества. Солнцев пояснил, что модель сказала это при всех, то есть, других участниках «Дома-2» и членах команды шоу.

instagram.com / @victoriabonya / @borodylia

Предоставлять доказательство своих слов о Бородиной Боня в итоге не стала. Однако шоумен не сомневается, что модель тогда говорила правду.

Ксении Бородиной и Виктории Боне недавно пришлось встретиться на сцене во время вручения премии «Люди года». Ведущая «Дома-2» скорчила гримасу, когда экс-участница телестройки произносила речь со сцены.