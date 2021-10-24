Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 18:19
18:15
Происшествия
Полицейские задержали 30 мигрантов-нелегалов после проверки общежития в Петербурге
18:15
Общество
Мокрый снег обрушится на Москву до конца дня
18:13
Шоу-бизнес
Кормухина перестала общаться с Пугачевой из-за сольной карьеры
18:11
Происшествия
Петербургские полицейские задержали угрожавшего сотрудникам IKEA хулигана с пистолетом
18:09
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев озвучил истинную причину конфликта Виктории Бони и Ксении Бородиной
18:04
Происшествия
Взрыв в Нанкинском аэрокосмическом университете в Китае унес жизни двух человек
18:01
Происшествия
Водитель Ford в Калининграде насмерть задавил лежащего на дороге человека
18:00
Общество
Кардиолог Иванов призвал больше двигаться и есть меньше соли для снижения давления
17:59
Политика
Сенатор Пушков предрек изменения внутри Евросоюза из-за конфликта руководства с Польшей
17:59
Общество
Психиатр Сиволап перечислил причины возникновения алкогольной зависимости
Все новости

Рустам Солнцев озвучил истинную причину конфликта Виктории Бони и Ксении Бородиной
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев озвучил истинную причину конфликта Виктории Бони и Ксении Бородиной
instagram.com  /  @rustamsolncev_

Москва, 24 октября. Шоумен, блогер и бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев поделился информацией о конфликте модели Виктории Бони и ведущей телестройки Ксении Бородиной. Он вспомнил историю, которая и стала истинной причиной противостояния звезд.

Солнцев рассказал об одном случае, давно произошедшем на «Доме-2», на своем YouTube-канале. По его словам, Боня и Бородина начали скандалить много лет назад. Однажды ведущая реалити-шоу попыталась публично пристыдить модель прямо на лобном месте за частые отсутствия на проекте, утверждает шоумен.

«Маленькая, толстенькая, плюгавенькая Бородина начинает наезжать на Боню, которая, извините меня, путешествует, познает белый свет», — поделился блогер.

Однако Боня возмутилась замечаниями со стороны ведущей и заявила в ответ, что Бородина ходила в ночной клуб, где употребляла запрещенные вещества. Солнцев пояснил, что модель сказала это при всех, то есть, других участниках «Дома-2» и членах команды шоу.

Рустам Солнцев озвучил истинную причину конфликта Виктории Бони и Ксении Бородиной
instagram.com / @victoriabonya / @borodylia

Предоставлять доказательство своих слов о Бородиной Боня в итоге не стала. Однако шоумен не сомневается, что модель тогда говорила правду.

Ксении Бородиной и Виктории Боне недавно пришлось встретиться на сцене во время вручения премии «Люди года». Ведущая «Дома-2» скорчила гримасу, когда экс-участница телестройки произносила речь со сцены.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Рустам Солнцев озвучил истинную причину конфликта Виктории Бони и Ксении Бородиной
дом-2 солнцев бородина
Комментировать