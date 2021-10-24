Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 19:45
19:41
Происшествия
Подросток окатился кипятком в бане и попал в больницу в Кировске
19:39
Происшествия
Воспитатель несколько лет домогался до мальчиков в нижегородском детском саду
19:37
Общество
Скончался сын актрисы Ии Саввиной, который родился с синдромом Дауна
19:35
Происшествия
Под Красноярском в ДТП с фурой погиб назаровский врач
19:32
Весь мир
Израиль построит почти три тысячи домов для поселенцев на Западном берегу Иордана
19:29
Общество
Представитель Валерия Гаркалина опровергла сообщения о сепсисе у актера
19:28
Спорт
Теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира Кубок Кремля
19:21
Армия
19FortyFive: ВМС США стали неспособной противостоять России «маргинальной структурой»
19:20
Экономика
Российский рынок долгосрочной аренды жилья зафиксировал рост ставок
19:15
Политика
Медведчук указал на профнепригодность Зеленского в условиях энергокризиса на Украине
Все новости

Актер Половцев не может поверить в смерть режиссера Рогожкина
Общество
Актер Половцев не может поверить в смерть режиссера Рогожкина
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

В беседе с корреспондентом ФАН актер, заслуженный артист РФ Александр Половцев поделился воспоминаниями о совместной работе с кинорежиссером Александром Рогожкиным, который скончался на 73-м году жизни.

 «Я приношу соболезнования всем близким Александра Рогожкина, мне до сих пор не верится. Это тот человек, кто выбрал нас в проект «Улицы разбитых фонарей», потому что он снимал одну из первых серий. Наверное, на нашем месте могли быть другие, но он остановился на наших кандидатурах. Я с ним работал еще в нескольких проектах, мне хорошо запомнилась его улыбочка с прищуром. Он очень талантливый режиссер», — признался актер.

Александр Половцев также отметил, что в жизни мэтра наступили тяжелые времена после потери любимой супруги.

«Мне очень жаль, это талантливый человек, у него не тот возраст, чтобы уходить. Я просто не верю», — подытожил артист.

Актер Половцев признался, что не может поверить в смерть режиссера Рогожкина
ТАСС / Денисов Роман

Всенародно любимый режиссер работал над культовыми сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Другие известные его картины — «Блокпост» и «Кукушка». По мнению многих артистов, от коллег по творческому цеху творца отличал неповторимый стиль. Зрители всегда знали, что смотрят картину, снятую одним из любимых режиссеров.

Ранее актер Георгий Штиль в беседе с ФАН отреагировал на известие о кончине Александра Рогожкина. По словам собеседника издания, из-под руки мастера всегда выходили прекрасные работы.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Половцев не может поверить в смерть режиссера Рогожкина
половцев рогожкин
Комментировать