Актер Половцев не может поверить в смерть режиссера Рогожкина

В беседе с корреспондентом ФАН актер, заслуженный артист РФ Александр Половцев поделился воспоминаниями о совместной работе с кинорежиссером Александром Рогожкиным, который скончался на 73-м году жизни.

«Я приношу соболезнования всем близким Александра Рогожкина, мне до сих пор не верится. Это тот человек, кто выбрал нас в проект «Улицы разбитых фонарей», потому что он снимал одну из первых серий. Наверное, на нашем месте могли быть другие, но он остановился на наших кандидатурах. Я с ним работал еще в нескольких проектах, мне хорошо запомнилась его улыбочка с прищуром. Он очень талантливый режиссер», — признался актер.

Александр Половцев также отметил, что в жизни мэтра наступили тяжелые времена после потери любимой супруги.

«Мне очень жаль, это талантливый человек, у него не тот возраст, чтобы уходить. Я просто не верю», — подытожил артист.

ТАСС / Денисов Роман

Всенародно любимый режиссер работал над культовыми сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Другие известные его картины — «Блокпост» и «Кукушка». По мнению многих артистов, от коллег по творческому цеху творца отличал неповторимый стиль. Зрители всегда знали, что смотрят картину, снятую одним из любимых режиссеров.

Ранее актер Георгий Штиль в беседе с ФАН отреагировал на известие о кончине Александра Рогожкина. По словам собеседника издания, из-под руки мастера всегда выходили прекрасные работы.