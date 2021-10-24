Сенатор Пушков предрек изменения внутри Евросоюза из-за конфликта руководства с Польшей

Москва, 24 октября. Конфликт между Польшей и руководством Евросоюза определит будущее содружества. Об этом заявил сенатор Совфеда России Алексей Пушков.

Политик отметил, что союз может стать «квази-единым образованием», в котором будет выстроено подчинение центру в Брюсселе и требованиям либеральной идеологии.

«Или же (станет. — Прим. ред.) «Европой наций», то есть объединением государств, построенном на общих принципах, но с высокой степенью автономии каждого из них», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор считает второй вариант более вероятным. По его словам, Варшава придерживается сильной позиции, поэтому Евросоюзу трудно идти на конфликт после выхода Великобритании.

«Но ситуация может сдвинуться после прихода к власти в Польше либеральных сил. На это, судя по всему, и делают ставку в Брюсселе», — считает Пушков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда исключил возможность выхода страны из состава ЕС. По его словам, это не произойдет, несмотря на то, что содружество использует страну в качестве «мальчика для битья».