Конференция в Триполи и первая тургруппа – что произошло в Ливии с 18 по 24 октября

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии с 18 по 24 октября 2021 года.

Международная конференция по Ливии

Саммит по поддержке стабильности в североафриканской стране на уровне министров иностранных дел состоялся в Триполи в четверг, 21 октября. В работе мероприятия участвовали порядка 30 делегаций зарубежных государств.

Глава переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба во вступительном слове подтвердил, что кабмин оказал необходимую поддержку всем заинтересованным учреждениям в организации выборов в Ливии. Он призвал ливийцев активно участвовать в избирательном процессе, запланированном на 24 октября.

По итогам саммита участники подтвердили поддержку проведению голосования. Они также согласились с важностью вывода иностранных сил и наемников из североафриканской страны.

Конференция прошла на фоне недоверия ряда ливийских сторон к проведению подобных мероприятий. Депутат Палаты представителей Саид Амгиб заявил, что усилия кабмина направлены не на продвижение политического процесса, а на срыв выборов.

Развертывание штаба международных наблюдателей

Спецпосланник генерального секретаря ООН Ян Кубиш в среду, 20 октября, сообщил, что первая группа наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня прибыла в страну. Специалисты займутся поддержкой существующего механизма под руководством Совместного военного комитета «5+5» (СВК).

Член СВК Мухтар аль-Накаса пояснил, что группа состоит из 60 человек. Она направлена по запросу ведомства и никак не связана с миротворческими силами.

Наблюдателями, по словам офицера, являются невооруженные гражданские лица из нескольких стран Африки и Европейского союза, не вмешивающихся в ливийский вопрос. На первом этапе специалисты проследят за выполнением режима прекращении огня, а затем за выводом наемников.

Происшествия

Национальная нефтяная корпорация (ННК) в понедельник, 18 октября, объявила о похищении двух сотрудников. Инцидент произошел в Триполи. Организация призвала освободить удерживаемых, возложив на преступников ответственность за обеспечение их безопасности.

Запрещенная в РФ организация «Исламское государство»1 (ИГ1) опубликовала фотографии, на которых запечатлена подготовка террористов в пустынных районах Ливии. На снимках демонстрируются занятия боевиков на «военных курсах», в том числе обучение стрельбе и пошиву униформы.

В четверг, 20 октября, в районе Джанзур загорелся крупнейший рынок в Триполи — Аль-Каримия. Пожар охватил несколько зданий. На его тушение потребовалось более семи часов. Причины инцидента не установлены.

Силовики на западе Ливии в координации с генеральной прокуратурой арестовали нескольких боевиков ИГ в городе Мсаллата. Операция прошла в субботу, 23 октября. Среди задержанных — член организации по имени Аби аль-Либи, который ранее осуществлял преступную деятельность в Сирии.

Управление по борьбе с нелегальной миграцией в четверг, 21 октября, депортировало 128 беженцев из Гамбии. Операцию осуществили через аэропорт Мисураты в рамках программы добровольного возвращения, проводимой в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ).

Политика

В среду, 20 октября, члены Президентского совета встретились с представителями Совместного военного комитета «5+5». Стороны обсудили механизмы вывода наемников.

Премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба в субботу, 23 октября, запустил Национальный проект по реабилитации и реинтеграции. Инициатива направлена на предоставление возможностей для молодежи по всей стране, а также трудоустройство членов вооруженных формирований в госучреждения.

Во вторник, 19 октября, на востоке страны прошли крупномасштабные тактические учения 106-й бригады Ливийской национальной армии (ЛНА). В ходе показательных выступлений бойцы подразделения при поддержке танков, авиации и артиллерии уничтожили группу условных террористов.

Подготовка к декабрьским выборам

Форум руководителей министерства внутренних дел под лозунгом «Безопасные выборы» состоялся 23–24 октября в Триполи. Мероприятие прошло в присутствии премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы и главы МВД Халеда Мазена. Участники рассмотрели планы по обеспечению успеха проведения предстоящего плебисцита.

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Правительство Японии подписали соглашение о поддержке проекта People. Инициатива, в частности, направлена на оказание помощи Ливии в проведении голосования. Церемония прошла в воскресенье, 24 октября, в присутствии главы Высшей избирательной комиссии Имада ас-Саиха.

Председатель ВИК в тот же день в ходе пресс-конференции ведомства объявил, что старт регистрации кандидатов на президентских и парламентских выборах запланирован на начало ноября. Он добавил, что 25 октября опубликуют списки избирателей.

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла обсудил аспекты сотрудничества с генеральным директором российской компании ПАО «Татнефть» Наилем Магановым. Встреча состоялась 21 октября в Триполи. Стороны затронули восстановление геологоразведочных работ на скважине B2 на контрактной территории 4–82.

В понедельник, 18 октября, министр нефти Мухаммад Аун заявил о планах правительства увеличить добычу газа для экспорта в африканские страны, население которых испытывает нехватку электроэнергии. По его словам, Триполи в этой связи намерен наращивать разработку наземных и морских месторождений.

Общество

Шейхи, молодежь и старейшины Восточного региона в совместном заявлении объявили о недопустимости призывов к разделению государства. Они отвергли идею о формировании параллельного ПНЕ правительства, а также любые попытки закрыть нефтяные месторождения или порты.

Впервые за последние 10 лет в страну прибыла группа туристов. Визит европейских граждан организован ливийским правительством в сотрудничестве с компанией Murcia.

1 Организация запрещена на территории РФ.