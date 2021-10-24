Главные новости дня: 24 октября

ФАН публикует дайджест событий 24 октября

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье. Инцидент произошел в районе аэродрома «Ватулино» на территории городского округа Руза. На место оперативно выдвинулись 34 сотрудника МЧС, привлечены 12 единиц спецтехники. Эксперты установили предварительную причину крушения высокоплана. Легкомоторный самолет мог упасть из-за ошибки при пилотировании.

Лобовая авария с участием пассажирского автобуса и КамАЗа произошла на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь в Калмыкии. В результате ДТП погибли шесть человек и минимум восемь получили ранения, сообщили медики. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть людей.

Известный российский режиссер Александр Рогожкин умер на 73-м году жизни. Печальное известие подтвердили в «Ленфильме». По данным источника ФАН, коронавирус не был причиной смерти талантливого артиста. Пока неизвестно, что именно произошло с деятелем искусства. Артисты, коллеги Рогожкина выразили соболезнования по поводу ухода из жизни замечательного режиссера.

Следователи установили личность расчлененной в Орске женщины. Найденное в чемодане тело принадлежало 39-летней жительнице Орска. Мужчина, который подозревается в убийстве, был знаком со своей жертвой. Орские следователи продолжают расследование громкого дела о жутком убийстве. Уголовное дело по факту произошедшего передано в центральный аппарат СК России.

Сотрудники полиции развеяли страхи жителей Ярцево касательно мужчин, которые разгуливают по городу с автоматом. Сообщение о «стрелках» недавно опубликовала в соцсетях местная жительница. Девушка утверждала, что шла в магазин. Завернув за угол, она увидела мужчин, один из которых направил в ее сторону дуло автомата. Оружие оказалось игрушечным.

Четырехлетний мальчик скончался в больнице после падения с балкона в Нижнем Тагиле. Ребенок выпал с балкона четвертого этажа по улице Каспийской, 23. Об этом сообщили представители СК РФ по региону. По данным ведомства, мать оставила мальчика под присмотром престарелого дедушки и отправилась распивать алкогольные напитки в соседний подъезд. Пока пенсионер находился на кухне, мальчик взял стул, открыл окно на балконе и сорвался вниз.

Президентские выборы на территории Узбекистана признали состоявшимися, поскольку явка составила более 33%. Об этом сообщил замглавы Центризбиркома Бахром Кучкаров. Наблюдатели СНГ пока не зафиксировали каких-либо нарушений во время проведения президентских выборов в Узбекистане.

Федеральные учреждения культуры не смогут открыться в период нерабочих дней, исключением станут только театры и музеи. Соответствующее решение приняло Правительство РФ. При этом театры и музеи должны будут обеспечить соблюдение определенных правил. В нерабочие дни они смогут впустить только 50% посетителей от общей вместимости, а после этого периода — 70%. При этом гражданам потребуется предъявить QR-код либо справку о медотводе от вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста.

Минздрав РФ одобрил применение «Спутника V» для кормящих мам. Такое заявление сделал главный внештатный специалист министерства здравоохранения по медицинской профилактике в УрФО, врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Предложение руки и сердца прямо в небе сделал своей девушке пассажир рейса Краснодар — Санкт-Петербург. Известно, что невеста работает стюардессой. Парень не служит в авиации, однако его девушка умеет летать без крыльев. Романтичное предложение молодой человек сделал при десятке пассажиров данного рейса.