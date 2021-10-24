«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Виктор Логинов

Гостем нового выпуска шоу «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Виктор Логинов. Известный блогер обсудил со звездой сериала «Счастливы вместе» запрет ТНТ на использование образа Гены Букина в других проектах. Логинов высказался по поводу инцидента с правоохранительными органами у Натальи Бочкаревой, а также рассказал о своих впечатлениях о съемке в клипе с Моргенштерном.

Впервые, после заявления Марии Гуськовой о грядущем разводе, Виктор Логинов появился вместе с ней рука об руку на записи интервью в рамках проекта «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном 29 сентября. Это уже был первый сигнал к тому, что конфликт между супругами исчерпан. Сам Виктор по поводу заявления супруги не проронил ни слова, да и на записи интервью категорически отказался обсуждать эту тему. Гуськова все интервью была рядом за кадром и поддерживала супруга. А уже через три недели, в годовщину свадьбы, Логинов показал фото, где находится в обнимку с супругой.

Виктор Логинов понимает, что узнаваемость не может быть вечной и идет на спад. Однако, по его мнению, это хорошо. Ведь после выхода на телеэкраны «Счастливы вместе» ему было сложно просто выйти на улицу.

Упомянул Логинов и об истории с задержанием полицией Натальи Бочкаревой. Несколько лет назад она попала в неприятную историю. Однако Виктор считает, что это для актрисы нетипично. Он даже готов поверить в то, что это могла быть постановка.

Образ Гены Букина невозможно использовать без согласия ТНТ, но пару лет назад Виктор Логинов, с легкой руки канала, снялся в клипе с Моргенштерном. Клип так и назывался «Гена Букин», он собрал на YouTube 18 миллионов просмотров.

В ту пору Моргенштерн еще не был тем, кем мы его знаем сейчас. Он был одним из многих блогеров, которые участвовали в записи видео. Эльдар Джарахов был идейным вдохновителем проекта. Кстати, Логинов упомянул, что у Джарахова диабет, и он инсулинозависим.

Логинов считает, что известным сегодня стать очень легко. Достаточно выйти на Красную Площадь и сходить по большой нужде. И вот — о тебе уже говорит вся страна. В этом контексте он привел в пример художника Петра Павленского и его «перформанс» на брусчатке.

Виктор проводит некоторые параллели и вспоминает о великих актерах из советского прошлого. Приводит в пример, как перевоплощались Александр Демьяненко, Евгений Леонов, Юрий Никулин и Анатолий Папанов. Сам Логинов готовит сюрпризы для зрителей и обещает выход новых работ в другом амплуа. В частности, скоро перед нами Виктор Логинов предстанет в образе злодея.