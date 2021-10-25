Актер Георгий Штиль назвал режиссера Александра Рогожкина одним из великих

Режиссер Александр Рогожкин снимал очень качественные ленты. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер театра и кино, народный артист России Георгий Штиль.

Собеседник издания отреагировал на известие о смерти кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Рогожкина.

«Очень талантливый человек. Ему ведь совсем немного лет было. Младше меня лет на 20. Хороший режиссер. Из последних! Очень умный, интеллигентный человек», — сказал актер.

Георгий Штиль также подчеркнул, что из-под руки мастера всегда выходили великолепные работы.

«Это всегда были очень качественные ленты. Если в проекте было 16 серий, то половину снимал один режиссер, другую часть — второй. Сейчас же каждую серию снимает совершенно посторонний человек, поэтому ничего не получается. Смотришь наши последние российские сериалы: бывает такое, что музыка в фильме выходит на первое место, а не помогает актеру, потому что он не умеет переживать», — пояснил собеседник ФАН.

ТАСС / Яковлев Александр

В завершение он выразил глубокое сожаление, что режиссер в последние годы не работал.

«В последнее время, к сожалению, [он] совсем не работал — не давали! Раньше режиссер все решал, а теперь тот, кто платит деньги. […] Помните, как в советское время смеялись над буржуями — теперь мы стали такими же буржуями, в плохом смысле, а не в хорошем. Есть скандинавские страны, где вроде тоже буржуазия, но почему-то там живут по-другому. Я объездил все страны. Не был только в Канаде и Австралии», — подытожил артист.

Ранее актер Сергей Селин в беседе с ФАН прокомментировал новость о смерти Александра Рогожкина. По словам собеседника издания, именно этому режиссеру многие артисты обязаны тем, что становились знаменитыми.