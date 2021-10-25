Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 03:28
03:27
Политика
Украина может начать закупки электроэнергии в Белоруссии в ноябре
02:58
Общество
Немецкий Audi Front 225 1936 года производства выставили на продажу в Сети
02:50
Происшествия
Четыре жителя ЯНАО погибли в авариях за минувшие выходные
02:46
Политика
Депутат Рады Рабинович: шутка Лаврова содержит послание для Зеленского
02:37
Спорт
Российская фигуристка Трусова завоевала золото на этапе Гран-при в США
02:35
Армия
Беспилотник для выслеживания целей в лесистой местности появится в России
02:34
Общество
Журналист Ониси: кофеин поможет улучшить зрительное внимание после бессонной ночи
02:32
Общество
Гинцбург: преждевременная ревакцинация может не повлиять на уровень антител
02:13
Общество
Читатели The Sunday Times окрестили схватку сибиряка с медведем очень русской историей
02:10
Общество
Нерабочие дни стартовали в понедельник в шести субъектах России
Все новости

Актер Георгий Штиль назвал режиссера Александра Рогожкина одним из великих
Общество
Актер Георгий Штиль назвал режиссера Александра Рогожкина одним из великих
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Режиссер Александр Рогожкин снимал очень качественные ленты. Таким мнением в беседе с ФАН поделился актер театра и кино, народный артист России Георгий Штиль.

Собеседник издания отреагировал на известие о смерти кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Рогожкина.

«Очень талантливый человек. Ему ведь совсем немного лет было. Младше меня лет на 20. Хороший режиссер. Из последних! Очень умный, интеллигентный человек», — сказал актер.

Георгий Штиль также подчеркнул, что из-под руки мастера всегда выходили великолепные работы.

«Это всегда были очень качественные ленты. Если в проекте было 16 серий, то половину снимал один режиссер, другую часть — второй. Сейчас же каждую серию снимает совершенно посторонний человек, поэтому ничего не получается. Смотришь наши последние российские сериалы: бывает такое, что музыка в фильме выходит на первое место, а не помогает актеру, потому что он не умеет переживать», — пояснил собеседник ФАН.

Актер Георгий Штиль назвал режиссера Александра Рогожкина последним из великих
ТАСС / Яковлев Александр

В завершение он выразил глубокое сожаление, что режиссер в последние годы не работал.

«В последнее время, к сожалению, [он] совсем не работал — не давали! Раньше режиссер все решал, а теперь тот, кто платит деньги. […] Помните, как в советское время смеялись над буржуями — теперь мы стали такими же буржуями, в плохом смысле, а не в хорошем. Есть скандинавские страны, где вроде тоже буржуазия, но почему-то там живут по-другому. Я объездил все страны. Не был только в Канаде и Австралии», — подытожил артист.

Ранее актер Сергей Селин в беседе с ФАН прокомментировал новость о смерти Александра Рогожкина. По словам собеседника издания, именно этому режиссеру многие артисты обязаны тем, что становились знаменитыми.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Георгий Штиль назвал режиссера Александра Рогожкина одним из великих
штиль рогожкин
Комментировать