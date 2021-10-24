Мэр города Больсон рассказал ФАН о конфликте с индейцами на юге Аргентины

Подразделения федеральных сил правопорядка прибыли в городок Эль-Больсон на юго-западе Аргентины в четверг 21 октября. Их присутствие необходимо в связи с участившимися поджогами и выступлениями, которые местные жители и губернатор провинции Рио-Негро считают террористическими акциями.

Бруно Поглиано, мэр Эль-Больсона, рассказал специальному корреспонденту МФАН, откуда взялась подобная формулировка, что побудило прокурора округа подать в отставку и насколько в последнее время усложнилось взаимодействие с центральной властью в Буэнос-Айресе.

Не только природные красоты

Городок Эль-Больсон расположен в предгорьях Анд, на берегу живописнейшего озера Науэль-Уапи. Это юго-запад провинции Рио-Негро, в 7 км от Эль-Больсона проходит граница с Чили. Население городка — 19 тысяч человек — занято по большей части в туризме.

Пресс-служба Сената Аргентины /

ФАН: Индейцы племени мапуче являются этническим большинством?

Бруно Поглиано: Никоим образом. Здесь селились в основном потомки европейских иммигрантов. Департамент Барилоче, к которому мы относимся, часто так и называют: «латиноамериканская Швейцария». Конкретно в Эль-Больсоне довольно много семей с русскими и польскими корнями.

Что касается индейцев, то до 2016 года с ними проблем практически не было. Даже те группы, которые претендовали на «земли предков», вели себя цивилизованно и решали спорные вопросы через суд. По итогу судебных разбирательств им выплачивались компенсации, сами они участвовали в жизни и администрации национального парка, на территории которого мы находимся. Но с 2016 года здесь действует группа экстремистов, которая не признает ни государственную власть, ни государственные символы. Поэтому «диалог», на котором настаивают президент и министр внутренних дел, практически невозможен.

Пресс-служба Сената Аргентины /

Поджигатели

— Было ли какое-то конкретное событие, запустившее конфликт?

— Когда меня избрали на первый срок в 2015 году, никто и представить себе не мог, что у нас тут такое начнется... Но в 2016 они уже жгли флаги на площади. В 2019 участились выступления мапуче с чилийской стороны, но у нас все ещё было относительно спокойно — хотя «люди в капюшонах» уже освоили практику перекрытых шоссе.

Год назад, 6 ноября те же люди, которые пытались захватить коттеджный комплекс «Вилья Маскарди», в знак протеста против действий властей захватили церковь, взяв в заложники священника. Все шло по нарастающей, и как вы знаете, за последний месяц у нас случилось три поджога.

Otro atentado terrorista en el sur junto a una leyenda "Lewis, Benetton, Arabela, Pogliano: el agua y la tierra no se venden"

Incendiaron el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, Río Negro. Las pérdidas son totales. pic.twitter.com/Q7exwiirvI — ???? Eliana Felice (@ElyDeCipo) October 20, 2021

— Последним подожгли клуб «Андино-Пильтрикитрон»?

— Да, в ночь на 20 октября. Жители города очень расстроены этим. В сгоревшем дотла клубе люди (в основном старшего поколения) собирались пообщаться, он был чем-то вроде музея, потому что 70 лет назад его основали первые поселенцы в этих местах.

Anoche los falsos mapuches, apoyados por el gobierno irracional, incendiaron la sede El Bolsón del Club Andino Piltriquitrón, institución de más de 50 años. pic.twitter.com/LJfCcMwb54 — OB (@osvaldobazan) October 20, 2021

— Это действительно поджоги? Самовозгорание исключено?

— Абсолютно. Во всех случаях прямо на месте преступления были обнаружены канистры из-под бензина, а вокруг сгоревшего клуба они еще и листовки разбросали. Такие — с вырезанными и наклеенными буквами — как в американском кино. В них поджигатели предупреждают меня и губернатора Арабеллу Каррерас, что «земля и вода не продаются, а защищаются». Вот такое глубокомыслие.

Собственно, поджигают они то, чего не могут «защитить» — то есть захватить. Например, подобным образом была «защищена» Куэста-дель-Тернеро — наши муниципальные владения здесь, в 30 километрах.

Федеральное агентство новостей /

— Существует мнение, что «восстание мапуче» — что с чилийской, что с аргентинской стороны Анд, — организовано вовсе не мапуче. Что вы думаете по этому поводу?

— Да, мы все задаемся этим вопросом. Нас тут не так уж много, все друг друга знают. И агрессивно настроенных индейцев тоже знают. Но никто ничего не делает. А люди эти жили с нами бок о бок столько лет — с чего это вдруг они или их дети стали так себя вести? С другой стороны, время показало, что компромисс террористам совсем не интересен.

Должна ли центральная власть регионам?

Во вторник 19 октября Сильвия Литтл — прокурор провинции Рио-Негро — подала в отставку, поскольку в прошлую пятницу суд оправдал женщину мапуче, которая год назад пыталась нанести сеньоре Литтл телесные повреждения. В качестве причины для отставки прокурор указала нервное истощение.

Эдуардо Касаль — верховный прокурор страны — отклонил это заявление; вместо отставки он назначил в помощь Сильвии Литтл ещё двух прокуроров.

Со своей стороны — в ответ на энергичные требования губернатора Арабеллы Каррерас — президент Альберто Фернандес озвучил довольно неожиданно: «Центральная власть не обязана заниматься безопасностью регионов или расставлять контрольные посты на провинциальных шоссе».

Федеральное агентство новостей /

— Как вы прокомментируете слова президента?

— Государственная власть обязана осуществлять функции правового регулирования, искать виновных и воздавать им по заслугам.

— Могут ли препятствовать идеологические разногласия между центральным правительством и Арабеллой Каррерас?

— Думаю, что это некорректная постановка вопроса. Речь идет о необходимости оптимизировать действия судебной системы.

— Каковы реальные причины, по которым Сильвия Литтл подала в отставку?

— Очевидно, она действительно устала рисковать и сражаться в одиночку. Не будем забывать, что до четверга центральная власть рекомендовала нам «диалог» и отказывала в отправке подкрепления. А чисто формально Литтл выступала обвинителем по делу по узурпации коттеджного комплекса «Вилья Маскарди», который я уже упоминал, а также по делу об убийстве молодого мапуче Рафаэля Науэля в ноябре 2017 года. Юноша участвовал в захвате земельного участка, являвшегося частью национального парка «Эль-Больсон». Именно его тетка Мария Науэль во время одной из аудиенций запустила в прокурора тяжёлым предметом.

Un nuovo caso Maldonado in Argentina.

Rafael Nauel, 22 anni, assassinato in Patagonia.

Difendeva la terra e i diritti dei Mapuche dall’aggressiine del governo Macri e di Benetton

Veronica Gago, @ilmanifesto pic.twitter.com/GfEtGFBuCt — Franco Maria Fontana ???????? (@francofontana43) December 5, 2017

Хорошо, что в Буэнос-Айресе назначили сюда еще двух прокуроров. Я думаю, что расследование и поиск конкретных людей, совершивших преступление, не менее важно, чем карательные акции. Только правосудие поможет избежать насилия.