Закон о выборах запрещает нынешнему премьер-министру баллотироваться в президенты Ливии

Тобрук, 24 октября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба, вероятно, не сможет баллотировать в президенты страны. Об этом сообщает The Libya Observer со ссылкой на источник.

Согласно информации издания, депутаты Палаты представителей завершили доработку законов о всеобщих выборах на основе рекомендаций профильного комитета и сотрудников Высшей избирательной комиссии. Итоговый документ передан ВИК для утверждения и продолжения подготовки к плебисциту.

Одна из поправок гласит, что кандидаты в президенты не должны занимать военные или гражданские государственные должности за три месяца до процесса голосования, запланированного на 24 декабря. В настоящий момент осталось 60 дней до мероприятия.

Поскольку премьер-министр ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба продолжает руководить кабмином, то, согласно закону о выборах, он не имеет права баллотироваться на пост главы государства. Единственным шансом для него может послужить только попытка внести новые коррективы в итоговый документ.

Правительство национального единства сформировано в марте для переходного периода. Главной его задачей является объединение всех госинститутов, а также подготовка и успешное проведение плебисцита.

В сентябре встал вопрос о лишении вотума доверия ПНЕ. С такой инициативой выступили десятки депутатов Палаты представителей Ливии. Причиной предложения стала неспособность властей под руководством Дабибы создать оборонное ведомство под одним командованием, вывести иностранных наемников с территории государства и утвердить госбюджет на 2021 год.