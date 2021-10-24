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Генерал Герасимов: Военно-оркестровая служба ВС РФ укрепляет авторитет российской армии
Армия
Генерал Герасимов: Военно-оркестровая служба ВС РФ укрепляет авторитет российской армии
пресс-служба Минобороны РФ  /  Вадим Савицкий

Москва, 24 октября. Деятельность Военно-оркестровой службы ВС РФ способствует воспитанию патриотизма и любви к отечеству в российской армии. Об этом говорится в поздравлении начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

В эти дни Военно-оркестровая служба ВС РФ отмечает свой 100-летний юбилей. Герасимов поздравил военных музыкантов с праздником, пожелав им вдохновения и дальнейших успехов в службе.

«Военные музыканты неизменно поднимают боевой дух, заряжают энергией и вдохновляют личный состав на решение стоящих перед ними важных и ответственных задач. Уверен, что и в дальнейшем высококлассные профессионалы будут с честью исполнять воинский долг и тем самым вносить достойный вклад в укрепление авторитета и могущества нашей великой родины», — говорится в поздравлении.

В рамках юбилея более 220 российских военных оркестров дадут концерты для любителей духовой музыки в разных регионах России.

Ранее стало известно, что руководитель военного оркестра 35-й ракетной дивизии лейтенант Максим Романов одержал победу во всеармейском конкурсе дирижеров.

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