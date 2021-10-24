Минкультуры РФ выделит средства на поддержку цирков

Москва, 24 октября. Министерство культуры РФ получит средства из резервного фонда правительства и направит их на оказание помощи государственным циркам, которые потеряли свой доход во время пандемии коронавируса.

Цирки ранее потеряли зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и не могут содержать себя самостоятельно.

«Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций (выплата заработной платы, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и иные обязательные платежи) в условиях снижения их доходов», — уточняет пресс-служба кабмина.

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для многих сфер бизнеса может стать ударом, считает глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В данной ситуации, по ее словам, однозначно нужна поддержка со стороны государства.