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Минкультуры РФ выделит средства на поддержку цирков

  /   Обновлено: 24 октября 2021 17:35
Экономика
Минкультуры РФ выделит средства на поддержку цирков
Невские Новости  /  Карина Азоян

Москва, 24 октября. Министерство культуры РФ получит средства из резервного фонда правительства и направит их на оказание помощи государственным циркам, которые потеряли свой доход во время пандемии коронавируса.

Цирки ранее потеряли зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и не могут содержать себя самостоятельно.

«Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций (выплата заработной платы, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и иные обязательные платежи) в условиях снижения их доходов», — уточняет пресс-служба кабмина.

Период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для многих сфер бизнеса может стать ударом, считает глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. В данной ситуации, по ее словам, однозначно нужна поддержка со стороны государства.

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Все новости / Экономика / Минкультуры РФ выделит средства на поддержку цирков
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