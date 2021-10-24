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Египетские пирамиды стали декорациями для выставки современного искусства
Видео

Художники со всего мира представили свои работы напротив египетских пирамид в рамках открытия Международной выставки Forever Is Now.

Масштабное культурное мероприятие стартовало на плато Гиза, родине трех усыпальниц фараонов. Место действия выбрано не случайно. Основная идея перформанса — это смешение наследия древних цивилизаций и современного искусства.

«Скульптуры были собраны вместе. Они стали отражением того, на что способно человечество, работая сообща. Конечно, источником нашего вдохновения стали пирамиды. Их создание потребовало колоссальных усилий. Над ними трудились тысячи людей 40 000 лет назад. И мы до сих пор можем ими любоваться», — высказался итальянский скульптор Лоренцо Куинн.

Свои творения представили мастера из разных стран — от Бразилии до Франции. Среди участников был и наш соотечественник, член-корреспондент Российской академии художеств Александр Пономарев.

«Я сделал работу на тему бесконечного движения бога Ра, его дневной и ночной лодки. Он движется вместе с солнцем. Благодаря этому мы каждый день можем наблюдать время», — рассказывает художник.

Александр Пономарев отметил, что в его произведении присутствует интересная деталь. В центре композиции расположены рабочие песочные часы, которые и олицетворяют течение времени.

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