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Артемий Панарин вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
Спорт
Артемий Панарин вошел в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Москва, 24 октября. Форвард американского клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин включен в расширенный список хоккеистов сборной России на Олимпиаду в Китае.

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовала на официальном сайте расширенный список кандидатов на попадание в состав национальной хоккейной команды на Игры в Пекине. В него включены 119 игроков клубов НХЛ и КХЛ, в том числе нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Итоговый состав национальной команды на зимнюю Олимпиаду в Пекине определится позже.

Хоккейный турнир в рамках ОИ стартует 9 февраля 2022 года. По результатам жеребьевки сборная России попала в группу B. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с Чехией, Швейцарией и Данией. Сборная России является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

Ранее две результативные передачи форварда Андрея Свечникова помогли «Каролине» одержать крупную победу над «Коламбусом». Матч регулярного чемпионата НХЛ завершился со счетом 5:1 в пользу гостей.

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хоккей сборная россии состав ои-2022 панарин
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