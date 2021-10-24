Polityka Wschodnia: Запад предрек России «мирный распад»

Варшава, 24 октября. Прогнозы о будущем России распространены на Западе. Польский журналист Казимеж Вуйчицкий рассказал о самых популярных в статье для издания Polityka Wschodnia.

Сценарии, которые касаются будущего РФ, очень противоречивы. С одной стороны, Запад видит Россию как одну из восходящих стран БРИКС. С другой, государству давно предрекли «мирный распад», отметил автор материала.

Одно из самых распространенных мнений о России — трудности с демографической ситуацией. Граждане не рвутся обзаводиться большими семьями. Вместе с тем страдает и здоровье людей, пишет журналист.

«По одному из прогнозов, РФ грозит территориальный распад. В стране начнется активное обсуждение темы русской идентичности. Данный процесс ускорится вследствие экономических проблем и желания зауральских регионов стать независимыми. Кроме того, на ситуацию могут повлиять недостаточно смелые реформы, направленные на децентрализацию страны», — рассказывается в статье.

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Значительная часть специалистов в сфере политологии считает работу над сохранением территории российского государства «проблемой». Попытка удержать страну в этих границах, пишет Вуйчицкий, приносит больше вреда.

Ранее политолог Ростислав Ищенко рассказал об отношении США к России. Эксперт считает, что Вашингтон хочет одержать верх над Москвой без открытого конфликта.