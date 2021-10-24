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Фильм «Дюна» собрал 1,5 млрд рублей в российском прокате

  /   Обновлено: 24 октября 2021 17:28
Общество
Фильм «Дюна» собрал 1,5 млрд рублей в российском прокате
Кадр из фильма «Дюна»

Москва, 24 октября. Премьера фантастического боевика «Дюна» режиссера Дени Вильнева в России состоялась 16 сентября. С этого момента кинолента собрала в прокате по стране 1,5 миллиарда рублей.

«Дюну» по сборам в стране опередили только «Веном-2» (1,93 млрд рублей) и «Последний богатырь: Корень зла» (2,04 млрд рублей), заняв второе и первое места соответственно.

«В десятку крупнейших картин вошли два фильма, вышедшие в прокат в III квартале: «Босс-молокосос —2» и «Дюна»», — говорится на сайте Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов.

Прокат ленты уже подходит к концу, специалисты делают выводы, что существенно сборы не изменятся. Основная масса зрителей посмотрела картину.

Режиссер Дени Вильнева уверен, что в ближайшем будущем у боевика появится продолжение. По его словам, работа оказалась незавершенной.

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