Хромченко объяснила, как сделать жакет более стильным при помощи ножниц

Москва, 24 октября. Стилист, журналистка и телеведущая Эвелина Хромченко раскрыла небольшой трюк, который позволит превратить банальный жакет в стильный элемент гардероба. По словам эксперта, это можно сделать при помощи обыкновенных ножниц.

Хромченко поделилась небольшим секретом в эфире программы «Модный приговор». Она показала пример трансформации жакета на участнице шоу, прошедшей через преображение.

Героиня появилась перед публикой и ведущими в черной юбке с разрезом и ярко-зеленом жакете. Ведущая отдельно выделила интересный элемент в районе талии участницы — два выреза геометрической формы.

«Я хотела бы обратить ваше внимание, как наши стилисты подали вариант с разрезами. И у меня есть некоторые сомнения насчет юбки, что это они не сами нарезку сделали асимметричную. Но насчет жакета — у меня полное ощущение того, что они сами ножницами жахнули», — поделилась мнением Хромченко.

prt scr Первый канал / Модный приговор

Как пояснила стилист, она говорит это к тому, что не стоит «молиться» на вещь, приобретенную в демократичном магазине. Журналистка подчеркнула, что каждый может «подчинять» одежду себе, создавая новые элементы гардероба из тех, которые уже есть в шкафу. Небольшие хитрости заставят вещи стать моднее и прослужить дольше.

«Не бойтесь этого, потому что вещи — для вас, а не вы — для вещей», — заключила Хромченко.

Ранее эксперт по стилю подсказала полным женщинам, как можно скрыть живот. Хромченко рекомендовала дама с формами выбирать брючные комплекты, которые зрительно вытягивают силуэт.