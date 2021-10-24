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Тюменские студенты создали экообъединение и объявили сбор макулатуры

  /   Обновлено: 24 октября 2021 17:26
Общество
Тюменские студенты создали экообъединение и объявили сбор макулатуры
pixabay.com

Тюмень, 24 октября. Экологическое объединение 5R, созданное студентами Тюменского государственного университета, организует сбор отработанной бумаги, сообщила руководитель организации Евгения Ошуркова.

Волонтеры экообъединения 5R проведут акцию сбора макулатуры 28 октября. Сейчас студенты договариваются о месте проведения мероприятия. Собирать отработанную бумагу планируется на базе ТюмГУ и института социально-гуманитарных наук. Активисты работают над экопросвщением во всех вузах города.

«Мы открыты для всех, кто так же, как и мы, увлечен темой экологичного отношения к природе», — отметила Ошуркова.

Борьба за сохранение окружающей среды идет во многих регионах России. Например, первый экопункт по приему вторсырья открыли в сентябре во Владимирской области. Компания «Биотехнологии» собирает макулатуру, стеклянные бутылки, батарейки и пластик. В ближайшее время в регионе планируется открыть еще десять таких пунктов.

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