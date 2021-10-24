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МИД Украины призвал Россию не запрещать крымчанам общаться с киевскими властями

  /   Обновлено: 24 октября 2021 18:08
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Политика
МИД Украины призвал Россию не запрещать крымчанам общаться с киевскими властями
wikipedia.org  /  SergKh78 / CC BY-SA 4.0

Киев, 24 октября. Россия не может запретить жителям Крымского полуострова и Донбасса «общаться» с киевским руководством, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно объявил о планах открыть так называемые центры связи, через которые жители неподконтрольных Киеву территорий смогут общаться с украинскими властями.

Олег Николенко, комментируя это сообщение, призвал руководство РФ выполнять международно-правовые обязательства и не запрещать жителям указанных регионов общаться с Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на инициативу СНБО Украины. По ее мнению, Киев устроил очередной «цирковой номер».

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