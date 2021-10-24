МИД Украины призвал Россию не запрещать крымчанам общаться с киевскими властями

Киев, 24 октября. Россия не может запретить жителям Крымского полуострова и Донбасса «общаться» с киевским руководством, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно объявил о планах открыть так называемые центры связи, через которые жители неподконтрольных Киеву территорий смогут общаться с украинскими властями.

Олег Николенко, комментируя это сообщение, призвал руководство РФ выполнять международно-правовые обязательства и не запрещать жителям указанных регионов общаться с Киевом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на инициативу СНБО Украины. По ее мнению, Киев устроил очередной «цирковой номер».