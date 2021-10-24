Спецпосланник США призвал Северную Корею отказаться от ракетных испытаний

Сеул, 24 октября. Специальный посланник Соединенных Штатов по КНДР Сунг Ким призвал руководство Северной Кореи прекратить ракетные испытания, сообщило издание Associated Press.

По словам американского дипломата, Пхеньян должен начать диалог вместо проведения запусков ракет.

«Мы призываем КНДР прекратить эти провокации и другие действия, которые дестабилизируют обстановку. Вместо этого следует начать диалог», — заявил спецпосланник после переговоров в Сеуле.

Сунг Ким отметил, что американская сторона готова к проведению переговоров с КНДР без предварительных условий.

Как стало известно ранее, Северная Корея запустила два неизвестных снаряда в сторону Японского моря. Ракеты были выпущены в восточном направлении из провинции Пхенан-Намдо.