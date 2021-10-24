Депутат из Рязанской области Хубезов присоединился к волонтерам в борьбе с COVID-19

Рязань, 24 октября. Активным участником волонтерской деятельности по борьбе с коронавирусом стал депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов.

Добровольцы продолжают принимать заявки на оказание адресной медицинской помощи от жителей региона. В первую очередь это необходимо инвалидам и ветеранам. Волонтеры также помогают развозить врачей-терапевтов по домам пациентов с COVID-19. Хубезов не смог остаться в стороне на фоне сложившейся в Рязанской области обстановки с коронавирусом.

«На сегодняшний день ситуация по заболеваемости ковидом в регионе достаточно сложная и я не могу оставаться в стороне от практической помощи своим коллегам», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья на своей странице в соцсети Instagram.

Хубезов отметил, что не стоит связывать его участие в волонтерском проекте с депутатской работой. Он подчеркнул, что должен прийти на помощь своим коллегам, которые сейчас трудятся «на передовой». В подобных условиях нельзя ограничиваться «кабинетной работой».

Основными факторами роста заболеваемости в России стали низкие темпы вакцинации и поведение граждан, считает депутат. Он подчеркнул, что россияне недостаточно информированы о пользе прививочной кампании против коронавируса.