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Восемь боевиков ИГ арестованы на западе Ливии
Весь мир
Восемь боевиков ИГ арестованы на западе Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 24 октября. Силовики на западе Ливии арестовали группу лиц, относящуюся к запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

Восемь боевиков задержаны в городе Мсаллата, к востоку от столицы. Операция прошла в координации с генеральной прокуратурой.

Все арестованные ранее воевали в составе вооруженного формирования под командованием террориста Салаха Бади. Также они противостояли Ливийской национальной армии (ЛНА) в боях к югу от Триполи, после чего примкнули к «Исламскому государству» на западе страны.

Недавнее присоединение этих боевиков к ИГ1 вызывает нешуточную обеспокоенность относительно возобновления активности террористов в государстве. По мнению наблюдателей, это указывает на то, что у организации есть новые цели, самая важная из которых — помешать предстоящим выборам.

Источники в СМИ сообщают, что в западном регионе экстремисты скрываются в городе Насма, в Вади Маджир в муниципалитете Злитен и Сабрате. Также они активны в некоторых местах на юге страны, например, район Суф аль-Джин в Сабхе, где ЛНА проводит широкомасштабную операцию по борьбе с террористами и бандформированиями.

В начале недели группа экстремистов опубликовала фотографии, на которых запечатлена военная подготовка боевиков ИГ на территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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