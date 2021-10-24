Ураган «Рик» надвигается на тихоокеанское побережье Мексики

Мехико, 24 октября. Шторм «Рик» может достигнуть побережья мексиканских штатов Герреро и Мичоакан в вида урагана второй категории. Об этом сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам.

#Rick, like #Pamela before it, seems to be surprisingly struggling with organization as it gets closer to Mexico. In Pamela's case it seemed like shear was stronger than expected. Not quite as clear cut in this case. Maybe something to do with the monsoon trough Rick is in? pic.twitter.com/LzCXhDWMM5 — Andy Hazelton (@AndyHazelton) October 24, 2021

По информации ведомства, циклон «Рик» усилится до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, а затем ослабнет до второй, достигнув тихоокеанского побережья североамериканской страны.

Ожидается, что в ближайшее время максимальная скорость ветра внутри урагана «Рик» возрастет со 178 до 208 км/ч. Согласно расчетам, центр циклона достигнет суши сегодня ночью между городом Сиуатанехо в штате Герреро и портом Ласаро-Карденас в Мичоакане.

Información actualizada del #Huracán #Rick. Permanece esta noche como huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Mantiene su desplazamiento hacia el nor-noroeste don dirección a las costas de #Guerrero y #Michoacán. Para más información ingresa a https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/xqt8a1mUJ3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2021

«Существуют условия для того, чтобы ураган получил категорию 2, причем в первые несколько часов он может достичь 3-й категории. Ожидается, что циклон ослабнет прежде, чем обрушиться на территорию муниципалитетов Сиуатанехо и Ласаро-Карденас», — заявила генеральный директор Национальной метеорологической службы Александра Мендес Хирон.

Ураган «Рик» уже привел к обильным дождям в штатах Герреро, Оахака, Чьяпас и Мичоакан, а также вызвал сильные ветры и волны. На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видны затопленные улицы городов, которые пострадали от наводнения.

▶️GRAVES INUNDACIONES EN #TEPOZTLÁN



Algunas imágenes de las calles y vehículos que quedaron atrapados por la inundación, son las afectaciones de ????#Rick en #Morelos pic.twitter.com/MBXE4zll8X — Faby García Villafaña (@fgavilla) October 24, 2021

Ожидается, что после того, как ураган достигнет суши, он продолжит движение по Мичоакану в направлении штата Халиско, после чего он ослабнет до состояния тропического шторма или тропической депрессии.