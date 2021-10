Ураган «Рик» надвигается на тихоокеанское побережье Мексики

Мехико, 24 октября. Шторм «Рик» может достигнуть побережья мексиканских штатов Герреро и Мичоакан в вида урагана второй категории. Об этом сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам.

#Rick, like #Pamela before it, seems to be surprisingly struggling with organization as it gets closer to Mexico. In Pamela's case it seemed like shear was stronger than expected. Not quite as clear cut in this case. Maybe something to do with the monsoon trough Rick is in? pic.twitter.com/LzCXhDWMM5