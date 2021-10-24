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Ураган «Рик» надвигается на тихоокеанское побережье Мексики
Весь мир
Ураган «Рик» надвигается на тихоокеанское побережье Мексики
Global Look Press  /  NASA / Keystone Press Agency

Мехико, 24 октября. Шторм «Рик» может достигнуть побережья мексиканских штатов Герреро и Мичоакан в вида урагана второй категории. Об этом сообщает Национальная комиссия по водным ресурсам.

По информации ведомства, циклон «Рик» усилится до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона, а затем ослабнет до второй, достигнув тихоокеанского побережья североамериканской страны.

Ожидается, что в ближайшее время максимальная скорость ветра внутри урагана «Рик» возрастет со 178 до 208 км/ч. Согласно расчетам, центр циклона достигнет суши сегодня ночью между городом Сиуатанехо в штате Герреро и портом Ласаро-Карденас в Мичоакане.

«Существуют условия для того, чтобы ураган получил категорию 2, причем в первые несколько часов он может достичь 3-й категории. Ожидается, что циклон ослабнет прежде, чем обрушиться на территорию муниципалитетов Сиуатанехо и Ласаро-Карденас», — заявила генеральный директор Национальной метеорологической службы Александра Мендес Хирон.

Ураган «Рик» уже привел к обильным дождям в штатах Герреро, Оахака, Чьяпас и Мичоакан, а также вызвал сильные ветры и волны. На фотографиях, распространяемых в социальных сетях, видны затопленные улицы городов, которые пострадали от наводнения.

Ожидается, что после того, как ураган достигнет суши, он продолжит движение по Мичоакану в направлении штата Халиско, после чего он ослабнет до состояния тропического шторма или тропической депрессии.

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