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Джейсон Момоа исполнил мечту онкобольного мальчика перед его смертью
Общество
Джейсон Момоа исполнил мечту онкобольного мальчика перед его смертью
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лондон, 24 октября. Голливудский актер Джейсон Момоа узнал о мечте смертельно больного мальчика познакомиться с ним. Исполнитель ролей в сериале «Игра престолов» и фильме «Аквамен» успел пообщаться с ребенком и поддерживал его до конца жизни.

Джейсон Момоа узнал о мечте мальчика по имени Дэнни Шихан от друзей. Он нашел его контакт и позвонил по видеосвязи.

«Привет, славный парень! Ты так прекрасен! Я взволнован. Я слышал о тебе от всех моих друзей. Я хотел поздороваться с тобой и узнать, как твои дела», — поприветствовал Шихана Момоа.

После разговора с мальчиком актер решил поддерживать с ним связь. Он знал, что ребенок страдает от рака мозга и шансов на выздоровления нет, поэтому старался как можно быстрее воплотить в реальность его желания. Так, благодаря актеру Шихан увидел дельфинов и стал обладателем статуэтки Аквамена. Когда мальчик скончался, Момоа сделал в Сети смелое заявление.

«Я только что узнал об этой душераздирающей новости. Покойся с миром. Ты будешь жить в моем сердце. Я посвящаю «Аквамен-2» тебе, маленький ангел!» — цитирует kp.ru заявление Момоа.

Позднее в родном городе Дэнни Шихана создали граффити к фильму «Аквамен и Затерянное королевство». Кроме главного героя на нем изобразили и самого мальчика.

Съемки второй части «Аквамена» стартовали летом в Лондоне. Перед стартом работ Момоа поблагодарил коллег за возможность сниматься вместе с ними.

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