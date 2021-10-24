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Игорь Черевченко покинет пост главного тренера подмосковных «Химок»

  /   Обновлено: 24 октября 2021 16:58
Спорт
Игорь Черевченко покинет пост главного тренера подмосковных «Химок»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Химки, 24 октября. Главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко покинет занимаемый пост.

Игорь Черевченко договорился с руководством «Химок» о расторжении контракта с клубом из Московской области. Об этом информирует издание «РБ-Спорт». Черевченко занял пост наставника «Химок» в сентябре прошлого года. В 12 матчах нынешнего сезона РПЛ подмосковный клуб набрал 11 очков и пока занимает 14-е место в турнирной таблице. В «Химках», которые в последнем туре чемпионата России по футболу крупно уступили столичному «Динамо», пока не комментировали информацию о возможном уходе 47-летнего специалиста.

Ранее Андрей Аршавин назвал фаворита центрального матча 12-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Спартак». Принципиальный поединок пройдет на петербургской «Газпром Арене» 24 октября.

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